Inauguration de la plus grande librairie de la ville de Thu Duc

La société Fahasa a investi massivement pour reconstruire la librairie Fahasa Pham Van Dông afin d’en faire la plus belle, la plus moderne et la plus impressionnante de la ville de Thu Duc.

Après un mois de rénovation, de réparation et de modernisation, le projet de librairie Fahasa Pham Van Dông a été achevé sur une surface d'exposition de plus de 800 m2 et pour un investissement total de 5 milliards de dôngs.

Selon Pham Nam Thang, directeur général par intérim de Fahasa, l'idée consistait à créer une librairie esthétique et moderne qui soit un espace spécialement conçu pour les passionnés de lecture, d’art et de culture. Ainsi est née la librairie Fahasa Pham Van Dông, un lieu intersectionnel cristallisant la rencontre entre les livre et les arts.

À travers chacun des espaces qui la composent, la librairie Fahasa Pham Van Dông, multiculturelle et colorée illustre l'idée que la connaissance est un trésor inestimable.

La zone d'activités pratiques est une étape attrayante pour les jeunes clients, avec des images ondulées et des tableaux colorés combinés à un espace ouvert pour exprimer la liberté de pensée et se fondre dans le vaste océan de la connaissance.

Ici, les enfants peuvent s'asseoir et lire des livres pour se détendre, participer à des programmes de présentations de livres. C'est également là que se déroulent les activités pratiques : assemblage de maquettes, jeux sportifs, concours organisées par Fahasa et ses partenaires.

A l'occasion de son ouverture, la librairie Fahasa Pham Van Dông proposera une gamme de promotions allant de 10 à 50% sur la littérature nationale et étrangère, la papeterie, les fournitures scolaires, les jouets pour enfants et les souvenirs…

Fahasa organise également à l'échelle nationale le programme promotionnel « Fahasa - Rendez-vous d'été », du 23 mai au 30 juin, avec une série de promotions allant jusqu'à 50%.

Texte et photos : Minh Thu/CVN