Les forces armées et de sécurité du Vietnam rendent hommage au président de l’AN du Laos

Dans une atmosphère empreinte de solennité et d’émotion, les représentants vietnamiens ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en mémoire du défunt dirigeant lao.

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Photo : VNA/CVN

Des délégations de haut rang du ministère de la Police et du ministère de la Défense du Vietnam se sont rendues dimanche 9 août, à Vientiane, aux obsèques de Xaysomphone Phomvihane, membre du Bureau politique et président de l’Assemblée nationale (AN) de la République démocratique populaire lao.

La délégation du ministère de la Police était conduite par le vice-ministre Lê Van Tuyên, tandis que celle du ministère de la Défense était dirigée par le vice-ministre Nguyên Truong Thang.

Dans une atmosphère empreinte de solennité et d’émotion, les représentants vietnamiens ont déposé des gerbes de fleurs et observé une minute de silence en mémoire du défunt dirigeant lao, exprimant leur profonde douleur face à la perte d'un leader dévoué et exemplaire du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale et du peuple lao. Les forces armées et de sécurité vietnamiennes ont tenu à saluer les sentiments précieux, l'intérêt et les contributions inestimables de Xaysomphone Phomvihane au renforcement de la coopération entre ces forces des deux pays, contribuant au maintien de la sécurité, de l'ordre, de la paix et de la stabilité dans la région.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de sa vie révolutionnaire, Xaysomphone Phomvihane a consacré toute son énergie et ses efforts à la noble cause révolutionnaire du Parti, de l'État, de l'Assemblée nationale, de l'Armée, de la Police et du peuple lao, tout en œuvrant sans relâche à la consolidation de l’amitié grandiose, de la solidarité spéciale, de la coopération intégrale et de la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos.

En signant le registre de condoléances, les vice-ministres Lê Van Tuyên et Nguyên Truong Thang ont adressé, au nom de leurs ministères respectifs et de l'ensemble des officiers et soldats vietnamiens, leurs plus sincères condoléances au Parti, à l'État, à l'Assemblée nationale, de l'Armée, de la Police et du peuple lao ainsi qu'à la famille du disparu.

Auparavant, le 8 août (heure locale), le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Comité central du Front lao pour la construction nationale et la famille ont annoncé avec une profonde tristesse le décès du président de l'Assemblée nationale lao, Xaysomphone Phomvihane, à l'âge de 70 ans, après avoir longtemps lutté contre une grave vascularite.

Afin de rendre hommage aux contributions du dirigeant Xaysomphone Phomvihane et d'exprimer leur profonde tristesse, le Comité central du Parti et le gouvernement lao ont décidé d'organiser cinq jours de deuil national, du 9 au 13 août.

VNA/CVN