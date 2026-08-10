Vietnam et Australie veulent renforcer leur coopération scientifique et technologique

Le Vietnam et l’Australie souhaitent construire et mettre en œuvre une stratégie de connexion à long terme dans les domaines de la science, des technologies, de l’innovation et de la formation des ressources humaines, considérés comme de nouveaux piliers de leur partenariat stratégique intégral.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a participé, le 10 août à Sydney, à un Forum Vietnam - Australie consacré aux sciences, aux technologies, à l’innovation, à l’investissement, à l’éducation et à la formation des ressources humaines.

L’événement a été organisé conjointement par les ministères vietnamiens des Affaires étrangères, des Sciences et des Technologies et de l’Éducation et de la Formation ainsi que par l’Université de technologie de Sydney.

Dans son discours, le ministre des Scienjces et des Technologies, Vu Hai Quân, a détaillé les axes prioritaires de cette coopération stratégique : l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, la cybersécurité, les technologies quantiques, les biotechnologies, les énergies propres et les technologies marines.

Il a insisté sur l'importance d'assurer une continuité parfaite entre la recherche en laboratoire et la commercialisation des innovations, notamment au bénéfice des petites et moyennes entreprises (PME).

De son côté, le ministre adjoint aux Affaires étrangères, au Commerce et à l’Immigration, Matt Thistlethwaite, a salué la dynamique portée par la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique vietnamien relative au développement scientifique et à la transformation numérique.

Dans le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie et de la Stratégie économique de l’Australie pour l’Asie du Sud-Est à l’horizon 2040, les deux pays explorent de nouvelles pistes pour renforcer leur coopération et accroître leurs investissements dans les sciences, la recherche et l’innovation, en favorisant les retombées économiques, l’inclusion sociale ainsi que le développement durable et la protection de l’environnement.

Prenant la parole, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a estimé que le forum revêtait une importance particulière alors que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays se développe de manière positive, de plus en plus substantielle et efficace.

Pour le Vietnam, le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et des ressources humaines de haute qualité n’est plus seulement un choix, mais une nécessité pour réaliser l’objectif de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé. Le Vietnam identifie désormais les connaissances, les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’intégration internationale comme des moteurs essentiels de la croissance.

Le dirigeant vietnamien a souligné que le pays évoluait d’une politique d’attraction des investissements vers une coopération pour un développement commun, du transfert de technologies vers la co-création technologique et de la participation aux chaînes de valeur vers la conquête progressive des segments à plus forte valeur ajoutée.

Il a proposé aux deux pays de construire une stratégie de connexion à long terme dans les sciences, les technologies et l’innovation, afin d’en faire un nouveau pilier du partenariat stratégique intégral. Cette stratégie devrait notamment favoriser les programmes de recherche conjoints dans l’IA, les semi-conducteurs, les technologies numériques, les biotechnologies, les technologies quantiques, les énergies propres, les minerais stratégiques et l’économie maritime.

Les deux pays sont également appelés à accroître les investissements bilatéraux dans les technologies de pointe, à développer des centres de recherche et développement, des laboratoires communs, des programmes d’incubation et des projets innovants susceptibles d’être commercialisés, ainsi qu’à renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que le Vietnam et l’Australie pourraient réaliser de nouvelles avancées et faire de leur coopération en matière de science, de technologie, d’innovation et de ressources humaines un modèle régional et international.

À cette occasion, des entreprises des deux pays ont échangé des documents de coopération et annoncé de nouvelles initiatives. La compagnie aérienne Vietjet a notamment signé un accord de coopération avec l’aéroport international de Western Sydney et annoncé l’ouverture, à partir de janvier 2027, d’une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et cet aéroport.

VNA/CVN