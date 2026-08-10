Deux officiers désignés pour participer aux opérations de maintien de la paix

Le capitaine Nguyên Ngoc Anh assumera les fonctions d’officier d’état-major chargé de la logistique au sein de la FISNUA, et le capitaine Nguyên Van Nam, nommé observateur militaire au sein de la MINUSS.

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Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Défense a organisé, lundi 10 août à Hanoï, une cérémonie solennelle pour remettre la décision du président de la République à deux officiers de l’Armée populaire du Vietnam désignés pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Ces deux militaires rejoindront respectivement la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (FISNUA) au cours du mois d’août 2026.

Les officiers honorés lors de cet événement sont le capitaine Nguyên Ngoc Anh, qui assumera les fonctions d’officier d’état-major chargé de la logistique au sein de la FISNUA, et le capitaine Nguyên Van Nam, nommé observateur militaire au sein de la MINUSS.

Le général de corps d’armée Phùng Si Tân, chef d’état-major général adjoint de l’Armée populaire du Vietnam, a hautement apprécié les résultats obtenus par l’Armée populaire du Vietnam au cours de plus de douze années de participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Il a souligné que les générations d’officiers et de personnels de l’Armée populaire du Vietnam avaient fait preuve d’efforts constants pour surmonter les difficultés et les défis, accomplir avec succès leurs missions et contribuer ainsi à renforcer l’image et le prestige du Vietnam, de son armée et de ses forces participant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies dans l’environnement international.

Félicitant les deux officiers pour leur mission, le général de corps d’armée Phùng Si Tân a exprimé sa confiance dans leur capacité à perpétuer et à promouvoir les traditions de l’Armée populaire du Vietnam et de la force vietnamienne de maintien de la paix des Nations unies, ainsi qu’à accomplir avec excellence les missions qui leur sont confiées.

Le processus de sélection de ces officiers a été particulièrement rigoureux, reposant sur des critères d’excellence en matière de qualités politiques, de compétences militaires, de maîtrise des langues étrangères et de capacités d’adaptation dans un environnement multinational.

Selon le colonel Pham Tân Phong, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix, les deux capitaines ont tous deux achevé leur formation préalable au déploiement et suivi des formations spécialisées sur le maintien de la paix des Nations unies, au Vietnam comme à l’étranger, répondant ainsi aux exigences de leurs postes. Ces formations portent notamment sur les connaissances et compétences liées au maintien de la paix, les compétences militaires, le travail en environnement multinational ainsi que la sécurité et la gestion des situations sur le terrain.

S’exprimant au nom des deux récipiendaires, le capitaine Nguyên Van Nam s’est engagé à étudier, à apprendre et à appliquer efficacement les connaissances, les compétences et l’expérience pratique transmises par les générations d’officiers vietnamiens de maintien de la paix, à s’adapter rapidement aux réalités locales et à mettre à profit leurs compétences professionnelles afin d’accomplir leurs missions dès les premiers jours de leur mandat.

VNA/CVN