Vietnam - Nouvelle-Galles du Sud : renforcer la coopération technologique

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a rencontré le 10 août la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley, réaffirmant la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture de haute technologie, le commerce, l’investissement et la formation des ressources humaines.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État en Australie, le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm a rencontré, lundi 10 août à midi (heure locale), la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley.

Le dirigeant vietnamien s’est dit heureux de visiter le plus grand centre économique et touristique d’Australie, dont Sydney est la capitale. Il a estimé que les relations entre les deux pays connaissaient un excellent développement et devenaient de plus en plus approfondies, substantielles et efficaces, notamment dans les domaines qui détermineront la compétitivité et la prospérité de chacun des deux pays au cours des prochaines décennies.

Sur cette base, Tô Lâm s’est déclaré convaincu que la coopération entre la Nouvelle-Galles du Sud et les localités vietnamiennes continuerait de s’approfondir, sur le fondement des bonnes relations politiques entre les deux pays et grâce à des échanges entre les deux peuples facilités par le développement des infrastructures et le renforcement des liaisons aériennes entre les deux pays.

Suggérant notamment que l’Australie pourrait étudier la culture du café vietnamien, le dirigeant vietnamien s’est dit convaincu que les deux parties renforceraient, dans les temps à venir, leur coopération dans tous les domaines, notamment l’agriculture de haute technologie, les biotechnologies, la transformation des produits agricoles, le commerce et l’investissement. Il a affirmé que le Vietnam soutenait le développement de l’Australie et souhaitait œuvrer de concert à la promotion des relations entre les régions de l’ASEAN et du Pacifique.

Photo : VNA/CVN

La gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, Margaret Beazley, a salué les contributions de la communauté des Australiens d’origine vietnamienne, dont de nombreux membres ont réussi dans différents domaines et occupent des postes et jouent des rôles importants dans l’État.

Margaret Beazley a pleinement partagé l’idée de Tô Lâm de faire des sciences, des technologies et de l’innovation un nouveau pilier de la coopération entre les deux pays, tout en favorisant la formation de ressources humaines hautement qualifiées, le développement de l’agriculture et d’autres secteurs dans lesquels les deux parties disposent d’atouts communs.

La Nouvelle-Galles du Sud est le plus ancien État d’Australie et a joué un rôle central dans l’histoire de la formation de la Fédération australienne. Avec Sydney pour capitale, ville emblématique de rayonnement mondial, elle demeure un "moteur" du développement socio-économique de l’Australie.

Le Vietnam constitue un marché d’exportation majeur pour les biens et les services éducatifs de l’État. L’éducation et la formation constituent un pilier important de la coopération, la Nouvelle-Galles du Sud accueillant un grand nombre d’étudiants vietnamiens dans des universités prestigieuses telles que l’Université de Sydney, l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) et l’Université de technologie de Sydney (UTS).

La Nouvelle-Galles du Sud a signé en 2019 un accord officiel de coopération amicale avec Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN