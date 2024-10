Le dirigeant Tô Lâm se rend à l’École Hô Chi Minh à Oulan-Bator

Dans le cadre de sa visite d'État en Mongolie, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm s’est rendu ce mardi matin 1 er octobre à l’École Hô Chi Minh à Oulan-Bator.

Photo : VNA/CVN

Située sur la grande avenue de la Paix à Oulan-Bator (Mongolie), l’école N°14 portant le nom du Président Hô Chi Minh est devenue le symbole de la bonne amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie.

Le dirigeant Tô Lâm a déposé des fleurs devant la statue du Président Hô Chi Minh et a visité l'espace commémoratif sur le campus de l'école.

Dans un livre de souvenirs, il a exprimé sa joie de visiter l'école, l'une des principales écoles nationales de Mongolie qui a formé de nombreux talents pour le pays d'Asie du Nord.

Il s’est déclaré convaincu que les enseignants et les élèves de l'école continueront à promouvoir sa glorieuse tradition, à mener à bien leurs nobles tâches et missions, à répondre aux attentes du peuple mongol et à être dignes du nom de l'école portant le nom du Président Hô Chi Minh, contribuant ainsi à renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à cet événement, le dirigeant Tô Lâm a souligné que le président Hô Chi Minh était le premier dirigeant vietnamien à se rendre officiellement en Mongolie en 1955 et qu'avec les dirigeants mongols, il avait jeté les bases solides de relations amicales et ouvertes, inaugurant une période de développement et de solidarité entre les deux pays.

Il a espéré que les élèves redoubleront d’efforts dans leurs études pour être dignes d'être les futurs propriétaires de la Mongolie, contribuant ainsi à la construction d'une Mongolie de plus en plus riche et forte, au développement de bonne amitié traditionnelle entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm souhaite à l'administration de l'école, aux enseignants et aux étudiants une bonne santé, de la joie et un succès continu dans leur noble mission pour l'avenir prospère et heureux de la Mongolie et de son peuple.

À cette occasion, il a offert 50.000 USD, un cadeau du Parti et de l'État du Vietnam pour aider l'école à moderniser son matériel pédagogique en prévision de la nouvelle année scolaire 2024-2025. Parallèlement, le Comité du Parti, les autorités et la population de Hanoï ont également offert des cadeaux, et l'Université nationale du Vietnam - Hanoï a accordé des bourses à l'école.

Fondée en 1949, l'école est l'une des principales institutions de formation des talents en Mongolie. Pour célébrer le 90e anniversaire du Président Hô Chi Minh en 1980, la Mongolie a décidé de donner à l'école son nom.

VNA/CVN