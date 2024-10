Le SG du Parti et président Tô Lâm visite l'ambassade du Vietnam en Mongolie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm et une délégation vietnamienne de haut rang ont visité mardi matin 1 er octobre (heure locale) l'ambassade du Vietnam en Mongolie et rencontré des membres de la communauté vietnamienne dans ce pays.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole, l'ambassadeur Nguyên Tuân Thanh a fait savoir que la Mongolie comptait environ 900 Vietnamiens et deux associations : Association vietnamienne en Mongolie et Association des hommes d'affaires vietnamiens en Mongolie. Les organisations et les associations vietnamiennes en Mongolie ont activement participé à des activités organisées par l'ambassade. Récemment, celles-ci et l'ambassade ont collecté 241 millions de dôngs pour soutenir les localités du pays touchées par le typhon Yagi.

S'adressant à cette occasion, Tô Lâm a souligné que la communauté vietnamienne devrait continuer à promouvoir l'esprit de solidarité, s'efforcer de s'améliorer, de s'intégrer activement et de contribuer au développement du pays de résidence et au développement du partenariat intégral Vietnam - Mongolie.

Photo : VNA/CVN

L'ambassade devrait promouvoir son rôle de pont entre les deux pays et entre leurs ministères et secteurs, se coordonner pour la mise en oeuvre efficace des accords signés par les hauts dirigeants des deux pays, y compris la Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat intégral entre le Vietnam et Mongolie et promouvoir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

L'ambassade du Vietnam en Mongolie devrait aussi mener à bien le travail de protection des citoyens et de communication et de mobilisation de la communauté vietnamienne en Mongolie pour respecter la loi locale, s'entraide dans les affaires, les études...

Auparavant, le dirigeant Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut rang ont visité l'Espace à la mémoire du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN