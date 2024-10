Le Vietnam veut continuer à renforcer ses relations avec la Mongolie et ses partis politiques

Dans le cadre de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm, le secrétaire du Comité central (CC) du PCV et chef de sa Commission des relations extérieures, Lê Hoài Trung, a rencontré ce mardi après-midi 1 er octobre à Oulan-Bator le secrétaire général du Parti du peuple mongol au pouvoir, Yangug Sodbaatar, et le vice-président du Parti démocratique mongol, Batchimeg.

Lors des rencontres, le chef de la Commission des relations extérieures du Parti, Lê Hoài Trung, a hautement apprécié le bon développement de la bonne amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie ces 70 dernières années, y compris les relations entre le PCV et ces deux partis mongols.

Il a souligné l'importance de la visite du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm en Mongolie à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, en particulier l'établissement d'un partenariat intégral entre les deux pays, portant les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Il a ajouté que la coopération entre le PCV et les partis politiques mongols a apporté une contribution importante au développement des relations entre les deux pays.

Il a affirmé que le Vietnam souhaitait continuer à renforcer ses relations avec la Mongolie et ses partis politiques, proposant un certain nombre de mesures pour renforcer davantage les relations entre le PCV et les partis politiques mongols.

Les dirigeants de ces deux Partis politiques ont tous exprimé leur joie de la visite d'État du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, affirmant l'importance et les bonnes traditions des relations Vietnam - Mongolie, ainsi que leur fort soutien au développement des relations entre les deux pays. Ils ont également convenu d'élargir et d'améliorer l'efficacité de la coopération avec le PCV.

Lors de leur rencontre, le chef de la Commission des relations extérieures du Parti, Lê Hoài Trung et le secrétaire général du Parti du peuple mongol, Yangug Sodbaatar, au nom des deux Partis, ont signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération entre les deux partis dans la nouvelle période.

Saluant les propositions visant à élargir les relations d'échange, Lê Hoài Trung s’est déclaré convaincu que sur la base des bonnes relations entre les deux pays, aux résultats de la visite et aux relations entre le PCV et les deux partis politiques mongols et les deux pays au cours du passé, les deux pays continueront à déployer des efforts et à contribuer davantage aux relations bilatérales.

