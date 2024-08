Un nouveau jalon pour les relations de bon voisinage entre le Vietnam et la Chine

La visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm, et de son épouse, du 18 au 20 août, est un succès. Elle ouvre une nouvelle étape de développement pour les relations de bon voisinage et le partenariat de coopération stratégique intégral des deux pays.

Il s'agit d'une activité diplomatique extrêmement importante du Vietnam et de la Chine en 2024, avec un impact énorme sur l'évolution des relations entre les deux Partis et les deux pays à long terme.

La visite, le premier voyage d’affaire à l'étranger de Tô Lâm depuis son élection au poste de secrétaire général du XIIIe Comité central du PCV, comprenait 18 activités clés, avec divers programmes significatifs.

Lors de l’entretien avec le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping, Tô Lâm a affirmé sa volonté de se joindre au secrétaire général, au président Xi Jinping et à d'autres hauts dirigeants chinois pour hériter et promouvoir la longue tradition d'amitié entre les deux Partis et les deux pays, et orienter les relations Vietnam - Chine dans une nouvelle phase de plus en plus stable, de développement durable et à long terme.

Xi Jinping a souligné que la Chine persistait dans sa politique d'amitié avec le Vietnam, le considérant toujours comme une direction prioritaire et un choix stratégique de la politique étrangère chinoise.

En particulier, dans le cadre de sa ville en Chine, le secrétaire général et président Tô Lâm a visité la ville de Guangzhou, province du Guangdong, une terre révolutionnaire dynamique de la Chine et de la région, marquant le 100e anniversaire de l'arrivée du Président Hô Chi Minh à Guangzhou en tant que représentant de l'Internationale communiste.

Cette activité a donné l'occasion de se remémorer l'amitié traditionnelle, la solidarité et le soutien mutuel entre les deux Partis, les deux pays et leurs peuples, jetant ainsi une base sociale plus solide pour les relations bilatérales, a estimé le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale des relations extérieures, Lê Hoài Trung.

En 2025, année où les deux pays célébreront le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, les dirigeants ont décidé de désigner 2025 comme "Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine" afin de sensibiliser le public à l'amitié bilatérale traditionnelle.

Selon Yu Xiangyang, Professeur et directeur de l'Institut d'études sur le Vietnam de l'Université de Zhengzhou (Chine), le Vietnam et la Chine ont une amitié traditionnelle de longue date qui s'est toujours développée, obtenant de nombreuses réalisations très importantes, profondes dans tous les domaines.

Yu Xiangyang a déclaré que cette visite en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm était un choix stratégique basé sur le développement stable des relations entre les deux pays, démontrant la position cohérente du Vietnam et son choix de la "diplomatie du bambou" en faveur de la cause de modernisation accélérée par le Parti communiste du Vietnam, conformément aux intérêts fondamentaux des deux pays et des deux peuples. Cette visite est également bénéfique au maintien et à la protection de la paix, de la stabilité, du développement et de la prospérité de la région et du monde, a-t-il ajouté.

La visite est un événement symbolique, exprimant la volonté de perpétuer l'héritage du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong, qui a jeté les bases des relations stratégiques et spéciales entre le Vietnam et la Chine, a-t-il dit.

Après plus de 30 ans de normalisation, en particulier plus de 15 ans depuis la création du cadre de partenariat de coopération stratégique intégral en 2008, les liens Vietnam - Chine ont connu des développements rapides, profonds et intégraux dans tous les domaines.

En particulier, après la visite officielle historique en Chine du défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong en octobre 2022 et la troisième visite d'État au Vietnam du secrétaire général et du président chinois Xi Jinping en décembre 2023, les deux parties sont convenues de continuer à approfondir et à renforcer leur partenariat de coopération stratégique intégrale, et à construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, ouvrant un nouveau chapitre pour les relations bilatérales.

Depuis le début de 2024, les relations bilatérales ont maintenu un développement positif. Les deux parties estiment que les relations bilatérales atteignent le niveau le plus profond, le plus complet et le plus substantiel jamais vu et que la coopération économique, commerciale et d'investissement continue de se développer.

Lors de la visite d'État en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur le renforcement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays et la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

Les dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux pays ont convenu de renforcer la collaboration dans des secteurs stratégiques tels que la diplomatie, la défense et la sécurité. De plus, ils ont décidé d'élargir la coopération entre l'initiative "Une ceinture, une route" et le cadre "Deux corridors, une ceinture" ; d'accélérer la connectivité en termes de chemins de fer, d'autoroutes et d'infrastructures aux postes-frontières ; de mettre à niveau la "connectivité douce" dans les douanes intelligentes. La Chine s'est engagée à fournir une assistance financière non remboursable au Vietnam pour le développement et l'étude de faisabilité des lignes ferroviaires reliant les deux pays dans le Nord.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoàn, membre officiel de la délégation vietnamienne accompagnant le secrétaire général et président Tô Lâm, a souligné que cette visite avait ouvert une grande opportunité, renforcé le commerce agricole entre le Vietnam et la Chine. Le Vietnam considère la Chine comme l'un de ses marchés d'exportation agricole les plus importants.

Trân Quôc Cuong, secrétaire du Comité provincial du Parti de Diên Biên, a mis en lumière les opportunités de modernisation des postes frontaliers et des infrastructures de transport pour faciliter les échanges commerciaux. Il a également souligné l'importance d'élargir la coopération dans les domaines de l'agriculture et de la sylviculture, de faire face aux défis de sécurité non traditionnels tels que les épidémies et de renforcer les échanges interpersonnels entre les deux nations et leurs localités respectives.

La visite d'État en Chine du secrétaire général et président Tô Lâm et de son épouse représente une étape cruciale dans la mise en œuvre de la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification du Vietnam. Cette visite souligne l'importance primordiale que le Vietnam accorde à ses relations avec la Chine dans sa politique étrangère.

Les accords de haut niveau et les résultats concrets obtenus lors de cette visite devraient contribuer significativement au renforcement des relations extérieures, à la création d'un environnement pacifique et stable, et à l'établissement de conditions propices au développement socio-économique. Ces avancées sont susceptibles de consolider la position et le prestige du pays sur la scène internationale, tout en facilitant la réalisation des objectifs définis lors du XIIIe Congrès national du Parti.

