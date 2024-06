Le président Tô Lâm rencontre de nouveaux ambassadeurs

>> Le chef de l'État, Tô Lâm, reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

>> Le président Tô Lâm reçoit l’ambassadeur américain au Vietnam

Photo : VNA/CVN

En recevant l'ambassadeur pakistanais Kohdayar Marri, le président vietnamien a déclaré que le Vietnam attachait une grande importance aux relations avec le Pakistan, un pays occupant une position géopolitique importante dans la région indo-pacifique.

Il a souhaité que l'ambassadeur se coordonne étroitement avec le ministère des Affaires étrangères et les agences vietnamiennes compétentes pour renforcer davantage la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, des sciences, des technologies, de la culture et du tourisme et des échanges entre les peuples.

Le dirigeant vietnamien a déclaré que le Vietnam était prêt à créer les conditions permettant aux entreprises pakistanaises d'investir, en particulier dans les domaines tels que les technologies de l'information, le textile, le tourisme et la transformation des aliments. Il a espéré que les deux parties renforceraient davantage les échanges de délégations, organiseraient périodiquement des mécanismes de coopération bilatérale et se soutiendraient mutuellement dans les forums multilatéraux.

L'ambassadeur Kohdayar Marri a hautement apprécié l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et le Pakistan, tout en affirmant la volonté de continuer à développer davantage les relations entre les deux pays, à promouvoir les acquis obtenus durant ces 50 dernières années.

L'ambassadeur a affirmé promouvoir davantage les potentiels existants pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de l'éducation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples. Il a souhaité que le Vietnam constitue un pont pour promouvoir les relations entre le Pakistan et l’ASEAN.

En recevant Mme l'ambassadeur du Mozambique, Ilundi Dos Santos, le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam valorisait et souhaitait toujours resserrer l'amitié traditionnelle avec le Mozambique, l'un des partenaires de coopération sud-africains prioritaires du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le président a déclaré que les possibilités de coopération étaient encore très vastes et que les deux pays devaient donc accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et promouvoir les échanges culturels et entre les peuples. Il a demandé à l'ambassadrice, au cours de son mandat, de se coordonner avec les agences vietnamiennes pour promouvoir davantage la coopération dans tous les domaines de la politique, de l'économie, de la culture, de la défense et de la sécurité, ainsi que de la diplomatie populaire.

Tô Lâm a également souligné que le Vietnam était prêt à être un pont pour aider le Mozambique à élargir ses relations avec l'ASEAN, et espéré que le Mozambique serait un pont pour aider le Vietnam à élargir ses relations avec les pays de la communauté africaine.

Ilundi Dos Santos a souhaité recevoir le soutien du gouvernement vietnamien et des agences compétentes pour promouvoir davantage l'amitié et la coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Recevant l'ambassadeur du Timor Leste João Pereira, le chef de l'État vietnamien a affirmé que le Vietnam souhaitait toujours préserver de bonnes relations de coopération avec le Timor-Leste. Il a déclaré que les relations de coopération bilatérales avaient encore beaucoup de potentiel de développement et devraient être exploitées efficacement dans les temps à venir, notamment dans l’agriculture, les télécommunications, l’éducation, le pétrole et le gaz...

Photo : VNA/CVN

Il a souhaité que les deux pays continuent à mettre en œuvre les accords signés ; à achever la signature de nouveaux accords et traités ; à encourager les investisseurs des deux pays à mettre en œuvre des programmes et des projets d'investissement.

Tô Lâm a également félicité le Timor Leste pour avoir été accepté en principe comme le 11ème membre de l'ASEAN et a souhaité que les deux pays s'unissent et coopèrent étroitement dans le cadre de l'ASEAN et lors des forums régionaux et internationaux.

L'ambassadeur du Timor-Leste, João Pereira, a déclaré que son pays tirait des profits des importations de riz du Vietnam ainsi que de la domaine des technologies de l'information, notamment avec les projets d'investissement du groupe de télécommunications militaires Viettel, qui aide à couvrir jusqu'à 90% des besoins en réseau mobile de la population du Timor-Leste.

L'ambassadeur a également affirmé qu'au cours de son mandat, coopérer étroitement avec les agences vietnamiennes compétentes pour promouvoir davantage les relations bilatérales.

VNA/CVN