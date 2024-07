Kim Jong Un visite la Tour de l'amitié Chine - RPDC commémorant la victoire de la guerre

Photo : Yonhap/VNA/CVN

M. Kim, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, a profité de l'occasion pour exprimer sa conviction que l'amitié entre les deux pays serait "fermement poursuivie et développée", a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.

Lors de la commémoration, une couronne au nom du dirigeant suprême a été déposée devant la tour de l'amitié avec des lettres sur un ruban indiquant "Nous nous souviendrons toujours des martyrs des Volontaires du peuple chinois", a précisé l'agence.

M. Kim a déclaré que la victoire de la guerre de libération de la Patrie était une grande victoire, et que les peuples de la RPDC et de la Chine avaient gagné la guerre dans la période la plus difficile de la RPDC en "partageant le bonheur et le malheur dans la même tranchée".

"Le mérite militaire des Volontaires du peuple chinois inscrit dans l'histoire de la victoire de guerre de la RPDC restera dans l'esprit du peuple coréen comme une étoile d'or éternelle symbolisant les exploits", a-t-il dit.

Le même jour, le dirigeant suprême de la RPDC a également visité le cimetière des martyrs de la Guerre de libération de la patrie et le cimetière des martyrs de la révolution sur le mont Taesong.

Xinhua/VNA/CVN