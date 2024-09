Le PM exige de résoudre rapidement les conséquences du typhon Yagi

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, a appelé les personnes, les entreprises, les organisations et les localités qui n'ont pas subi de dommages à cause du typhon Yagi, à assister les sinistrés.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une conférence organisée le 8 septembre pour évaluer la direction de la réponse au typhon Yagi, les dégâts et la mise en œuvre de mesures urgentes pour surmonter les impacts, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce typhon avait entraîné de graves conséquences.

Le typhon Yagi est le plus puissant des 30 dernières années dans la zone de la Mer Orientale. Selon un bilan actualisé jusqu’à 07h00 le 8 septembre par l’Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam (relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural), il a fait neuf morts et 187 blessés, outre de nombreuses pertes matérielles.

Photo : VNA/CVN

Le Centre national de prévision hydrométéorologique prévoit de fortes pluies du 8 au 9 septembre dans le Nord. Il existe un risque élevé d'inondations ainsi que de crues soudaines et de glissements de terrain dans certaines localités.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis la sympathie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lam, et d'autres dirigeants du Parti et de l'État aux sinistrés.

Il a déclaré apprécié les efforts déployés à tous les niveaux pour prévenir, contrôler les risques et surmonter les conséquences du typhon, avant d’annoncer que dès cette conférence, il se rendrait à Quang Ninh et Hai Phong pour diriger les travaux après le passage d’Yagi. Les vice-Premiers ministres Nguyên Hoa Binh, Hô Duc Phoc, Lê Thanh Long et Bùi Thanh Son iront également dans d’autres localités.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a demandé que les organes compétents se concentrent sur le soutien aux sinistrés, la résolution des incidents d’électricité, d’eau, de télécommunications et de services essentiels, ainsi que sur la prévention des risques et la résolution des conséquences des inondations, des glissements de terrain et des affaissements provoqués par les fortes pluies survenues après le passage du typhon.

Les ministères, les agences et les localités, en fonction de leur situation, gèrent les sources de réserve de financement, de fournitures, de nourriture..., pour faciliter la restauration des activités économiques et l’assistance des populations. Ils peuvent présenter des demandes d’aide aux autorités centrales pour traiter rapidement les problèmes et garantir un retour rapide à la vie normale. Les travaux devront être achevés avant 24h00 le 8 septembre.

VNA/CVN