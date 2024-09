Dà Nang souhaite promouvoir la coopération avec les localités cubaines

Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

Lors de la réception, le dirigeant municipal a affirmé que Dà Nang attachait toujours de l'importance au développement de relations de coopération dans de nombreux domaines avec les localités cubaines.

Il a souhaité voir l'ambassadeur cubain soutenir le renforcement de la coopération entre la ville et les localités cubaines, permettant aux entreprises des deux parties de coopérer, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport, de la culture, des technologies de l'information, de l’agriculture propre, ainsi que des échanges entre les peuples pour améliorer la compréhension de la culture, des peuples, des coutumes et des traditions des deux parties.

Il s’est engagé à créer les conditions les plus favorables aux partenaires cubains qui envisagaient d'investir et de coopérer dans les domaines, notamment le tourisme, les services, les technologies de l'information et les circuits électroniques.

De son côté, Orlando Hernández Guillén a souhaité promouvoir davantage les relations entre les localités des deux pays, en particulier dans les domaines potentiels de Cuba tels que la santé, la pharmacie, le tourisme, l'éducation...

L'ambassadeur a estimé que Dà Nang possédait de nombreux potentiels et atouts en matière de développement économique et culturel. C'est pourquoi, l'ambassadeur a souhaité pouvoir relier la coopération et le développement entre les localités de Cuba et les entreprises des deux côtés...

VNA/CVN