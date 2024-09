Le PM préside une conférence sur les conséquences du typhon Yagi

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La conférence a été organisée sous format hybride. Les autorités de 26 provinces et grandes villes du Nord jusqu’à la province de Thanh Hoa y ont assisté par visioconférence.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le typhon Yagi avait entraîné de graves conséquences et que les fortes pluies après son passage causaient des risques de crues, d’inondations et de glissements de terrain au Nord.

Cette conférence, entre la permanence du gouvernement et les ministères, organismes et localités concernés, vise à lancer des mesures urgentes pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, ainsi qu’à tirer des leçons en matière de prévention et de lutte contre les tempêtes et typhons, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a également souligné l’importance des solutions à long terme pour assurer la sécurité, en particulier dans les zones vulnérables, comme les zones côtières et montagneuses, et pour les secteurs facilement touchés, comme l'agriculture, la pêche, l'électricité, les télécommunications…

Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le typhon Yagi est le plus puissant des 30 dernières années dans la région de la Mer Orientale. Dans l'après-midi du 7 septembre, il a touché terre à Quang Ninh et Hai Phong, avant de s’abattre dans les autres localités du Nord. Le matin du 8 septembre, il s'est affaibli en une dépression tropicale.

Photo : VNA/CVN

Selon un bilan provisoire actualisé jusqu’à 07h00 le 8 septembre par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le typhon Yagi a fait cinq morts (trois à Quang Ninh, un à Hai Phong et un à Hai Duong), ainsi que 186 blessés. Dans la province de Hoà Binh, un glissement de terrain a tué le 8 septembre quatre personnes et blessé une autre.

En outre, 3.279 maisons ont été endommagées, 401 poteaux électriques ont été renversés... À Quang Ninh, 25 petits navires en ciment et en bois ont coulé au mouillage.

Actuellement, 121.500 ha de riz et de cultures maraîchères, 5.027 ha d'arbres fruitiers, ont été endommagés, outre des pertes en matière d’aquaculture.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique prévoit de fortes pluies du 8 au 9 septembre dans le Nord. Il existe un risque élevé d'inondations ainsi que de crues soudaines et de glissements de terrain dans certaines localités.

VNA/CVN