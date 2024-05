RPDC : Kim Jong Un ordonne un tir de démonstration de puissance

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, a déclaré que la salve de tirs était destinée à montrer "les conséquences auxquelles nos rivaux s'exposent s'ils nous provoquent", selon la même source. M. Kim a exhorté les forces nucléaires de la RPDC à mieux se préparer à remplir sa mission de dissuasion d'une guerre et à prendre l'initiative dans la guerre à tout moment et dans toute situation inattendue, a ajouté KCNA.

Xinhua/VNA/CVN