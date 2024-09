Dà Nang et les provinces du Laos renforcent leur coopération

La ville de Dà Nang intensifie sa coopération avec les localités lao en accélérant fortement la mise en œuvre du protocole d'accord entre elle et cinq provinces du Centre-Sud du Laos, a affirmé Nguyên Van Quang, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation des députés de l'Assemblée nationale (AN) de la ville de Dà Nang.

En recevant Sommad Pholsena, vice-président de l'AN du Laos, le 6 septembre à Dà Nang, Nguyên Van Quang a présenté un aperçu du développement socio-économique de sa ville ces derniers temps ainsi que ses orientations futures.

Avec sa position stratégique dans la région, le Politburo a promulgué plusieurs résolutions concernant la construction et le développement de Dà Nang, dont la Résolution n°43-NQ/TW relative à la construction et le développement de la ville d'ici 2030 et vision jusqu'en 2045 est mise en oeuvre de manière drastique, a-t-il indiqué.

S'agissant de la coopération avec le Laos, il a noté que Dà Nang mettait l'accent sur la formation de ressources humaines qualifiées pour le Laos, en augmentant le nombre de bourses d'études offertes aux étudiants lao. La ville s'engage également à renforcer la coopération et l'échange d'experts avec le Laos dans les domaines de l'agro-sylviculture, de l'industrie et du commerce, tout en promouvant la coopération avec les localités du Corridor économique Est-Ouest.

De son côté, le vice-président de l'AN du Laos, Sommad Pholsena, a exprimé son intérêt pour le processus de développement de Dà Nang, notamment en ce qui concerne le modèle d'administration urbaine.

Il a souligné que le Laos et le Vietnam partageaient de nombreuses similitudes en termes de développement national, Dà Nang étant l'une des principales localités dans la mise en œuvre du nouveau modèle.

Les localités lao souhaitent s'inspirer des modèles de développement et de l'expérience de Dà Nang, a-t-il déclaré, espérant que Dà Nang continuera à avoir des politiques de soutien à la formation des ressources humaines pour les provinces du Centre-Sud du Laos.

Auparavant, la délégation lao avait effectué des visites dans la zone économique de Chu Lai, au groupe Truong Hai et à la société par actions de textile et d'habillement Hoa Tho, au cours desquelles Sommad Pholsena a déclaré qu'il s'attendait à ce que davantage d'entreprises et de groupes économiques de Dà Nang et du Vietnam en général investissent dans les localités lao.

