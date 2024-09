Hanoï

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam rencontre le président de Guinée-Bissau

Umaro Sissoco Embaló a affirmé que le Vietnam était un modèle à suivre pour la Guinée-Bissau dans le processus de lutte pour la libération nationale d’hier et dans la lutte contre la pauvreté d’aujourd'hui.

Le président Umaro Sissoco Embaló a déclaré avoir eu un entretien réussi avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et le président Tô Lâm, au cours duquel les deux parties s’étaient informées de la situation dans chaque pays et avaient signé de nombreux documents importants de coopération dans la politique, la diplomatie, l’agriculture... Cela montre que la Guinée-Bissau est prête à promouvoir la coopération avec le Vietnam.

Trân Thanh Mân a affirmé que l'Assemblée nationale du Vietnam saluait et soutenait la signature de nombreux documents de coopération, créant ainsi un cadre juridique favorable pour promouvoir la coopération complète, efficace et substantielle entre les deux parties.

Il a demandé au président Umaro Sissoco Embaló de continuer à soutenir et à créer les meilleures conditions pour les relations de coopération bilatérale.

En matière de diplomatie, les deux parties favoriseront l'échange de délégations à tous les niveaux, sur toutes les chaînes du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale et renforcent les activités d'échanges entre les deux peuples.

En ce qui concerne l'économie et d'autres domaines, Trân Thanh Mân a proposé que les deux parties renforcent la coopération économique et commerciale en favorisant l'importation et l'exportation de produits comme le riz et les céréales, matières premières pour le textile et l'habillement, la chaussure, l'aquaculture et les produits de mer, en élargissant et en approfondissant la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que la santé, l'éducation - formation, l'économie marine...

Concernant la coopération parlementaire, le dirigeant vietnamien a déclaré que les deux organes législatifs devraient renforcer la coopération et promouvoir davantage le rôle de la diplomatie parlementaire, promouvoir l’échange et le partage d’expériences dans les activités législatives, de supervision et de prise de décision sur les questions importantes du pays.

Les deux organes législatifs devraient renforcer leurs contacts et leur coordination au sein des forums parlementaires internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et l'Union parlementaire francophone (APF) pour se soutenir mutuellement sur les questions internationales d'intérêt commun.

L'Assemblée nationale du Vietnam est prête à étudier la possibilité d'établir et de promouvoir des relations avec le Parlement panafricain et le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

À cette occasion, Trân Thanh Mân a envoyé ses salutations et une invitation au président de l'Assemblée populaire nationale de Guinée-Bissau à se rendre officiellement au Vietnam.

En accord avec l'opinion du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, selon laquelle la diplomatie parlementaire joue un rôle extrêmement important, le président Umaro Sissoco Embaló a déclaré qu’un groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Guinée-Bissau serait créé pour contribuant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les temps à venir.

