RPDC

Kim Jong Un supervise un essai de performance de drones

>> La RPDC teste de nouveaux missiles

>> RPDC : Kim Jong Un ordonne un tir de démonstration de puissance

>> RPDC : un essai de séparation et de contrôle du guidage d'ogives mobiles

Photo : YONHAP/VNA/CVN

M. Kim, qui est secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, a reçu des informations de première main sur les drones en cours de développement, qui sont destinés à frapper les forces ennemies au sol et en mer, selon l'agence.

Au cours du test, des drones de différents types ont identifié et détruit avec précision les cibles désignées après avoir suivi de différents itinéraires de vol prédéfinis, a-t-elle ajouté.

Le dirigeant a souligné la nécessité d'accélérer le développement et la production de drones, exhortant à des tests plus intensifs de leurs applications de combat et à l'équipement rapide des unités militaires avec des drones, selon KCNA.

Xinhua/VNA/CVN