Le dirigeant suprême de la RPDC adresse ses vœux de Nouvelle Année à Poutine

Kim Jong Un, président des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), a adressé samedi 27 décembre ses vœux de nouvelle année au président russe Vladimir Poutine, a annoncé l'Agence de presse officielle KCNA.

>> Le dirigeant suprême de la RPDC rencontre un haut responsable russe

>> Le dirigeant suprême Kim Jong Un reçoit le ministre russe des AE

>> La RPDC tient un grand rassemblement pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation du PTC

>> Le président sud-coréen propose de rétablir les canaux de communication avec la RPDC

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Kim Jong Un a adressé "ses vœux les plus chaleureux et les plus sincères" à M. Poutine, au gouvernement et au peuple russes à l'occasion de la nouvelle année 2026, selon l'agence.

M. Kim a ajouté que lui-même, le gouvernement et le peuple de la RPDC seraient toujours aux côtés de M. Poutine et du peuple russe.

L'année 2025, "riche en événements immortels qui resteront à jamais gravés dans l'histoire des relations entre les deux pays", a été une année significative, a-t-il dit. "Les relations entre la RPDC et la Russie se sont encore consolidées pour former l'alliance la plus sincère, prête à partager le sang, la vie et la mort dans la même tranchée".

Cette alliance, qui a été mise à l'épreuve dans les tempêtes de l'histoire, est un atout commun précieux qui doit être préservé pour toujours, selon l'agence.

L'agence KCNA avait rapporté jeudi 25 décembre que M. Kim avait reçu un message de félicitations de M. Poutine le 18 décembre. Ce message indiquait que l'année écoulée "avait revêtu une importance particulière dans les relations entre Moscou et Pyongyang".

Xinhua/VNA/CVN