La RPDC tient un grand rassemblement pour célébrer le 80e anniversaire de la fondation du PTC

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a tenu jeudi 9 octobre un grand rassemblement commémoratif au stade du 1 er -Mai pour célébrer le 80 e anniversaire de la fondation du Parti du travail de Corée (PTC), a rapporté vendredi 10 octobre l'agence de presse officielle KCNA.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Kim Jong Un, secrétaire général du PTC et président des Affaires d'État de la RPDC, a prononcé un discours lors de cet événement, auquel assistaient des délégations de partis et gouvernements étrangers.

Dans son discours, M. Kim a retracé l'histoire de la formation du parti et son rôle prépondérant dans la révolution du pays.

Il a déclaré qu'en menant avec succès la transformation sociale à différentes étapes sous la bannière de la pensée Juche (le principe d'autosuffisance), le PTC avait construit un véritable pays du peuple, une puissance incarnant pleinement les idées et les idéaux socialistes, tout en apportant une contribution significative à la progression de la cause internationale de l'indépendance et de la justice, a indiqué KCNA citant M. Kim.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il a noté que le PTC avait persévéré sous la bannière de l'indépendance et du socialisme malgré les adversités, et que le prestige international de la RPDC en tant que membre fidèle des forces socialistes et rempart de l'indépendance et de la justice continuait de croître.

M. Kim a ajouté qu'il travaillerait avec le peuple de la RPDC pour transformer le pays en une nation socialiste plus prospère et plus belle.

Le discours a été suivi jeudi soir d'une grande représentation de gymnastique collective et artistique, selon KCNA.

Xinhua/VNA/CVN