Portugal : le nouveau président promet la stabilité dans son discours d'investiture

Le socialiste Antonio José Seguro a pris lundi 9 mars ses fonctions de président de la République portugaise, réaffirmant lors de son investiture sa promesse d’œuvrer à la stabilité politique dans un pays qui a enchaîné trois élections législatives depuis 2022.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je ferai tout pour mettre un terme à cette frénésie électorale", a-t-il déclaré au Parlement, regrettant l'incapacité des derniers gouvernements à aller jusqu'au bout de leur mandat.

Lors d'une cérémonie en présence du roi d'Espagne Felipe VI et des présidents de plusieurs anciennes colonies portugaises en Afrique - l'Angola, le Mozambique ou le Cap-Vert -, il a promis "une coopération loyale" envers le gouvernement minoritaire de droite.

Au pouvoir depuis 2024, le Premier ministre Luis Montenegro s'appuie au Parlement tantôt sur l'opposition socialiste, tantôt sur le parti d'extrême droite Chega ("Assez") dirigé par le député André Ventura.

Le rôle du chef de l'État au Portugal est surtout symbolique, mais il peut-être appelé à jouer un rôle d'arbitre en cas de crise et dispose du pouvoir de dissoudre le Parlement pour convoquer des élections anticipées.

Évoquant les guerres dans le monde, le nouveau président portugais a appelé à "ne pas renoncer au multilatéralisme".

"La force du droit a été remplacée par le pouvoir des plus forts", a-t-il déploré.

M. Seguro, qui fêtera ses 64 ans mercredi, a été élu le 8 février, en battant M. Ventura au deuxième tour de l'élection présidentielle, avec 66,8% des voix.

Député et eurodéputé dans les années 1990, puis ministre au début des années 2000, cet ancien secrétaire général du Parti socialiste a passé la dernière décennie en retrait de la vie politique. Il succède au conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui ne pouvait pas se représenter et quitte ses fonctions à 77 ans, après deux mandats de cinq ans.

AFP/VNA/CVN