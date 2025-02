Le décret n°168 et le Têt du Serpent, il n’y a que le premier pas qui coûte

Après plus de deux mois de mise en œuvre, notamment pendant les vacances du Nouvel An lunaire, le décret n°168/ND-CP du gouvernement a prouvé son efficacité en sensibilisant la population et en réduisant le nombre d’accidents de la circulation, y compris les accidents graves.

Les vacances du 25 janvier au 3 février 2025, qui ont donné lieu aux transhumances humaines les plus importantes l’année, se sont terminées.

Or, certains esprits cherchaient à imputer les embouteillages au décret n°168/2024/ND-CP réglementant les sanctions administratives pour les violations de l’ordre et de la sécurité de la circulation dans le domaine de la circulation routière, le retrait et la récupération des points du permis de conduire.

La culpabilisation subjective ne tient pas face à la réalité objective.

Pendant les neuf jours de vacances du Têt du Serpent 2025, le nombre d’accidents de la circulation à l’échelle nationale a diminué de près de 37% par rapport aux vacances du Têt du Dragon 2024, soit une baisse de 258 cas, a fait savoir le Département de la police de la circulation du ministère de la Sécurité publique.

Entre-temps, le nombre de blessés a diminué de plus de 38%, soit une baisse de 232 cas, et surtout le nombre de décès dus aux accidents de la circulation a diminué de près de 38% ou 126 cas.

L’effet se fait sentir : du 1er au 15 janvier 2025, le nombre d’accidents de la circulation à l’échelle nationale a diminué de plus de 34%, celui de décès de plus de 11% et celui de blessés de plus de 34% par rapport à la même période en 2024.

Le nombre d’accidents de la circulation à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, deux mégapoles du Vietnam, a également chuté après l’entrée en vigueur du décret n°168 (à compter du 1er janvier 2025), en particulier pendant le Têt.

Selon le Bureau de la police de la circulation de la Police de la ville de Hanoi, par rapport aux vacances du Têt du Dragon, il y a eu 21 accidents de la circulation de moins, six décès de moins et 31 blessés de moins pendant neuf jours de vacances du Têt du Serpent à Hanoi.

Le Comité national de la sécurité de la circulation a affirmé que l’ordre et la sécurité de la circulation dans tout le pays ont été assurés pour l’essentiel à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, notant une forte baisse du nombre d’accidents, de leur gravité et du nombre de décès.

Les infractions en matière d’alcoolémie au volant ont continué à diminuer fortement par rapport aux années précédentes (en baisse de 45,6 % par rapport aux vacances du Têt du Dragon), a-t-il relevé.

Ces résultats sont attribuables aux directives précoces et drastiques du Premier ministre et du gouvernement, au travail de planification et de mise en œuvre des tâches visant à assurer l’ordre et la sécurité dans la circulation et le transport de passagers, ainsi qu’au travail de contrôle et de surveillance, a-t-il indiqué.

Un impact positif

L’application stricte de la Loi sur la sécurité et l’ordre de la circulation routière et du décret n°168 a eu un impact positif, s’est félicité le colonel Nguyên Quang Nhât, chef du bureau de propagande du Département de la police de la circulation.

Le responsable a cité pour preuve une baisse de plus de 40% du nombre d’infractions sanctionnées par rapport à la même période l’année dernière. Une statistique très convaincante réfute les allégations selon lesquels ce texte ne vise qu’à percevoir des amendes élevées.

Cependant, la situation des violations de l’ordre et de la sécurité routière reste toujours très préoccupante.

Du 25 janvier au 2 février à 10h00, 445 accidents de la circulation se sont produits dans tout le pays, faisant 209 morts et 373 blessés. Plus de 17.000 cas d’infractions en matière d’alcoolémie ont encore été détectés.

Il n’y a que le premier pas qui coûte. Le décret n°168 a prouvé son efficacité mais elle ne justifie aucune complaisance dans les temps à venir pour assurer la santé, la vie et la sécurité des personnes et la paix sociale.

