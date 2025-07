Le Vietnam participe au Salon Korea Import Fair 2025

Photo : VNA/CVN

Parmi les exposants vietnamiens figurent la SARL de services commerciaux TILI, la Sarl DATAFA, la Sarl Tây Cát, la Sarl Con Tôm, la Sarl de production et de commerce Tiên Anh, entre autres.

Le 8 juillet, l’Association des entreprises des produits vietnamiens de haute qualité a signé un protocole d’accord de coopération avec l’Association des importateurs sud-coréens (Korea Importers Association - KOIMA).

Organisé par la KOIMA, le salon KIF constitue une opportunité pour les fabricants et fournisseurs étrangers de présenter leurs marques et produits de qualité aux importateurs et consommateurs sud-coréens.

Ce salon est organisé chaque année depuis 2003. L’édition 2025 réunit plus de 200 entreprises venues de 40 pays et territoires.

VNA/CVN