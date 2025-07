Assouplir les taux d'intérêt pour soutenir la croissance en fin d’année

Les États-Unis viennent d’annoncer, dans la matinée du 8 juillet (heure vietnamienne), l’imposition de droits de douane compris entre 25% et 40% sur des produits originaires de 14 pays, mesure qui entrera en vigueur le 1er août. Par ailleurs, bien que l’inflation se rapproche des niveaux cibles, le risque d’une remontée persiste.

"Ces facteurs exercent une pression significative sur la gestion des politiques monétaires, des taux de change et des taux d’intérêt au Vietnam, tout en compliquant la réalisation de l’objectif de croissance de 8% fixé pour 2025", a-t-il averti.

Dans ce contexte, la Banque d’État du Vietnam (BEV) affirme qu’elle mènera une politique monétaire proactive, souple, réactive et efficace, en parfaite coordination avec la politique budgétaire et d’autres mesures économiques. L’objectif est de stimuler la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation.

Auparavant, la BEV avait demandé aux établissements de crédit de réduire leurs coûts opérationnels, de renforcer la numérisation et de mettre en œuvre des solutions visant à abaisser les taux d’intérêt des prêts. Elle suit de près les évolutions des marchés intérieur et international afin de gérer de manière flexible le taux de change, contribuant ainsi à la stabilité macroéconomique et au contrôle de l’inflation.

Elle adopte également des politiques de crédit adaptées à la conjoncture économique, à l’inflation et à la capacité d’absorption du capital, en donnant la priorité aux secteurs de production, aux domaines stratégiques et aux moteurs de croissance. Le crédit accordé aux secteurs à risque est strictement encadré.

Par ailleurs, la BEV poursuit la restructuration du système bancaire et le traitement des créances douteuses pour la période 2021-2025, tout en renforçant les mécanismes de prévention de nouvelles dettes. Elle promeut les paiements sans numéraire, accélère la transformation numérique et renforce la sécurité des transactions afin de protéger les clients.

Au 30 juin 2025, le crédit total octroyé à l’économie vietnamienne s’élevait à plus de 17.200 000 milliards de dôngs (658,43 milliards de dollars), soit une hausse de 9,9% par rapport à fin 2024 et de 19,32% sur un an. Il s’agit du taux de croissance le plus élevé enregistré depuis 2023, témoignant d’un net redressement, en particulier dans les secteurs de la production, de l’agriculture et des industries de sous-traitance.

Selon Pham Chi Quang, directeur du Département de politique monétaire de la SBV, cette progression est 2,5 fois supérieure à celle observée au premier semestre 2024, contribuant significativement à la relance économique. Il précise que, malgré un objectif d’inflation fixé à environ 4,5% pour 2025 - un niveau supérieur à celui de l’année précédente - la BEV dispose encore de marges de manœuvre pour encourager l’expansion du crédit sans provoquer de fortes pressions inflationnistes.

Toutefois, M. Quang insiste sur le fait que l’extension du crédit doit s’accompagner d’un contrôle rigoureux de sa qualité, d’une surveillance étroite des créances douteuses et d’une garantie de stabilité pour le système bancaire. La poursuite de la restructuration des établissements de crédit et le traitement des créances non performantes, conformément à la feuille de route prévue jusqu’en 2025, demeurent des priorités.

