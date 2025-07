Marché boursier vietnamien : cap sur la montée en gamme

>> Le Vietnam affirme sa volonté de reclasser son marché boursier

>> Le marché entame juillet avec optimisme et de forts investissements étrangers

Photo : QDND/CVN

Pour atteindre cet objectif ambitieux, le gouvernement, le ministère des Finances et les organes compétents ont mis en œuvre une série de mesures synchrones, axées sur l’amélioration du cadre juridique et du mécanisme de fonctionnement du marché selon les normes internationales. Parmi les avancées notables figurent la promulgation des circulaires n°68/2024/TT-BTC et n°18/2025/TT-BTC, modifiant les dispositions relatives aux transactions, à la compensation, au règlement et à la publication d’informations sur le marché boursier. Ces ajustements ont été salués par les investisseurs étrangers, car ils renforcent la transparence, la sécurité et l’efficacité du marché.

En particulier, le nouveau système technologique KRX, mis en service le 5 mai 2025, a été déployé de manière fluide et sans incident, consolidant ainsi la confiance des investisseurs et affirmant la capacité du marché vietnamien à fonctionner selon les standards internationaux.

Un environnement plus favorable aux investisseurs étrangers

L’un des éléments clés pour le reclassement du marché réside dans la création d’un environnement d’investissement plus favorable pour les acteurs étrangers. À cet égard, le projet d’amendement du décret n°155/2020/ND-CP prévoit un assouplissement des limites de participation étrangère dans les entreprises cotées, sur la base des principes de transparence et d’équité. Parallèlement, la circulaire n°03/2025/TT-NHNN simplifie les procédures d’ouverture et d’utilisation des comptes en dông vietnamien pour les investissements indirects, réduisant ainsi les obstacles à l’accès au marché.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, souligne : "Le reclassement du marché boursier est bénéfique non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour les investisseurs institutionnels mondiaux. Néanmoins, l’expérience concrète des investisseurs étrangers sur notre marché est le véritable indicateur de réussite de cette transition".

Photo : QDND/CVN

De son côté, le vice-président de la Commission d'État des valeurs mobilières, Hoàng Văn Thụ, précise : "Les mécanismes financiers et les solutions techniques nécessaires sont en place. Nous avons notamment mis en œuvre un système de comptes globaux afin de faciliter les opérations de règlement des fonds. Rehausser le classement est un défi, mais le maintenir l’est encore davantage. C’est pourquoi nous misons sur des solutions durables".

Perspectives positives du marché et analyses d’experts

Sur le terrain, le marché boursier connaît une dynamique encourageante, avec un indice VN-Index atteignant 1.386,97 points - son plus haut niveau depuis plus de trois ans - marquant ainsi une troisième semaine consécutive de hausse. La liquidité globale du marché s’est également accrue, dépassant les 26.000 milliards de dôngs. L’indice PER (price to earnings ratio) s’élève actuellement à 14,1, en deçà de la moyenne des cinq dernières années (15,6), ce qui représente une opportunité intéressante pour les investisseurs à long terme.

Le docteur Tô Hoài Nam, vice-président permanent et secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises du Vietnam, estime : "Le reclassement du marché est une étape essentielle pour affirmer le rôle du marché boursier en tant que canal de mobilisation de capitaux efficace et transparent. Toutefois, il est primordial de renforcer les mécanismes de supervision, de sanctionner les manipulations de cours et de protéger les investisseurs et les entreprises sérieuses".

Il recommande également d’envisager la possibilité d’autoriser les transactions en devises étrangères pour certains types de parts de fonds, et de mieux exploiter le potentiel des entreprises publiques déjà privatisées - un segment qui attire particulièrement l’attention des investisseurs étrangers en raison de leurs atouts en matière de foncier, d’historique de développement ou encore de qualité de la gouvernance.

Vers une normalisation internationale

Dans un contexte d’intégration financière accrue, le reclassement du marché boursier vietnamien n’est pas seulement un objectif à court terme, mais aussi une affirmation de la volonté du pays de réformer, de se professionnaliser et de s’aligner sur les standards internationaux. Ce processus constitue une base solide pour attirer les capitaux à long terme et promouvoir un développement économique durable au cours des années à venir.

VNA/CVN