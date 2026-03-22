Plus de 100.000 fans rassemblés pour le concert de BTS à Séoul

Plus de 100.000 fans se sont rendus dans le centre de Séoul samedi soir 21 mars pour assister au premier concert en quatre ans des superstars de la K-pop BTS, a déclaré leur label dimanche 22 mars, un chiffre moins important que prévu pour cet événement très attendu.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le groupe composé de sept membres s'est retrouvé sur scène pour la première fois après une pause de plusieurs années pour cause de service militaire obligatoire de ses sept membres.

Le concert de retrouvailles avec les fans a eu lieu sur la place Gwanghwamun, au coeur de Séoul, devant le palais historique de Gyeongbokgung. Les 22.000 places gratuites s'étant arrachées quasi-instantanément, le concert a été diffusé en direct sur des écrans géants installés dans plusieurs lieux publics autour de la place à l'attention des personnes n'ayant pas de billet.

"Environ 104.000 fans ont assisté au concert de la place Gwanghwamun, sur la base des ventes de billets et des données des trois principaux opérateurs de téléphonie mobile du pays", a déclaré le label HYBE dans un communiqué.

Les organisateuts avaient initialement prévu une foule de 260.000 personnes pour ce concert d'une heure diffusé en direct sur Netflix dans le monde entier. La police sud-coréenne a fourni pour sa part des chiffres encore plus bas, 42.000 personnes.

Le dernier album du groupe, "ARIRANG" sorti vendredi, est présenté comme le reflet de l'identité coréenne de ce boys band en pleine maturité. Il s'est vendu à presque quatre millions d'exemplaires dès le premier jour, selon le label.

Après leur concert de samedi 21 mars, les superstars de la K-pop vont embarquer dans une tournée mondiale, qui débutera le 9 avril à Goyang, dans la banlieue de Séoul. Avec 82 dates dans 34 villes, le "ARIRANG" tour passera en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe, dont deux soirs à Paris.

AFP/VNA/CVN