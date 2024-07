Semi-conducteurs et IA

Le Premier ministre recueille les avis d'experts et de scientifiques sud-coréens

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a pris lundi 1 er juillet à Séoul un déjeuner débat avec des experts et des scientifiques sud-coréens dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA).

Photo : VNA/CVN

Appréciant la stratégie vietnamienne de développement basée sur l'innovation, les sciences et les technologies, dont les semi-conducteurs et l'IA, les experts et scientifiques sud-coréens ont déclaré qu'en développant les industries des semi-conducteurs et de l'IA, le Vietnam devrait disposer d'investissements importants, de ressources humaines de haute qualité et mener des projets spécifiques.

Le Vietnam, selon eux, a besoin de mécanismes politiques et d'un système de formation de ressources humaines spécifiques pour ces industries, en mobilisant aussi des ressources humaines mondiales, dont celles de République de Corée ainsi que celles des scientifiques retraités. Forte de ses expériences, de ses installations, de ses experts, de ses scientifiques et de ses installations de recherche et de production, la République de Corée est prête à coopérer avec le Vietnam pour réaliser des projets spécifiques…

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Vietnam était déterminé à se concentrer sur le développement d'industries à haute valeur ajoutée, en particulier les industries émergentes telles que les semi-conducteurs, l'IA.

Il a souhaité voir les experts et scientifiques sud-coréens partager leurs expériences et leurs connaissances, permettant ainsi aux industries vietnamiennes des semi-conducteurs et de l'IA de se développer rapidement et durablement.

Photo : VNA/CVN

Les remerciant pour leurs opinions pertinentes, le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux experts et scientifiques sud-coréens de continuer à apporter des idées pour aider le Vietnam à élaborer une stratégie précise pour offrir des incitations suffisamment fortes, attirer les investissements et les ressources humaines ; développer des infrastructures pour l'industrie des semi-conducteurs, l'IA et les industries connexes ; coopérer dans la formation de ressources humaines de haute qualité ; mobiliser des ressources, notamment publiques, une coopération public-privé et des prêts préférentiels pour développer les industries des semi-conducteurs et de l'IA.

Lors de ses rencontres avec de hauts dirigeants sud-coréens, le dirigeant vietnamien a déclaré qu’il proposerait aux deux parties de signer un accord de coopération intergouvernementale sur le développement des industries de l'IA et des semi-conducteurs.

VNA/CVN