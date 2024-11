Déboursement pour le développement des zones rurales en bonne voie

Cette année, plus de 9,66 billions de dôngs (soit environ 308,46 millions d'USD) du budget central ont été alloués aux localités pour mettre en œuvre le programme national cible 2021-2025 sur le développement des zones rurales de nouveau style.

Le ministère des Finances a précisé que la plupart des localités concernées ont achevé leur décaissement. Le ministère poursuit également les démarches nécessaires pour obtenir l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) concernant l’allocation détaillée des 369,56 milliards de dôngs de dépenses récurrentes pour 2024, destinées aux ministères et agences relevant du gouvernement central.

Les statistiques montrent que le budget central alloué pour la période 2021-2024 s’élève à 32.265 milliards de dôngs, représentant ainsi 77,4% de l’objectif de financement prévu pour la période 2021-2025.

À la fin du mois de juin, plus de 2.800 milliards de dôngs ont été mobilisés à l’échelle nationale pour soutenir le programme, dont environ 297.450 milliards de dôngs proviennent directement du budget de l’État.

Cependant, le gouvernement a noté que certaines localités, notamment celles comptant de nombreuses communes et districts défavorisés tels que Hà Giang, Cao Bang, Bac Kan, Son La, Diên Biên et Kon Tum, rencontrent des difficultés pour équilibrer ou allouer suffisamment de fonds locaux ou pour mobiliser d’autres ressources nécessaires à la mise en œuvre du programme.

De plus, plusieurs localités n’ont pas encore pris des mesures proactives pour préparer les investissements, et leurs plans annuels ne sont pas toujours alignés avec la réalité, ce qui a entraîné des ajustements fréquents durant la mise en œuvre, entravant ainsi le processus de décaissement.

Selon les objectifs du programme, au moins 80% des communes du pays devraient être reconnues comme zones rurales de nouveau style d’ici 2025. Parmi celles-ci, environ 40% devraient obtenir le titre de zone rurale avancée de nouveau style, et 10% devraient être des zones rurales exemplaires de nouveau style.

Il est également prévu que le revenu moyen des habitants des zones rurales augmente d’au moins 1,5 fois par rapport à 2020.

Parallèlement, la moitié des villes et districts du pays devraient obtenir le titre de zone rurale de nouveau style, atteignant ainsi l’objectif de construction de zones rurales de nouveau style. De plus, 20% d’entre eux devraient atteindre les niveaux avancé et modèle.

