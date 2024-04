Le Comité permanent de l'AN discute du projet de loi sur la planification urbaine et rurale

Dans le cadre de sa 32 e session, le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a discuté le 22 avril du projet de loi sur la planification urbaine et rurale.

Le ministre de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, a déclaré que le projet de loi visait à créer une base juridique et constituait un outil de gestion synchrone, complet et unifié pour ajuster les activités de planification urbaine et rurale, résoudre les problèmes pertinents, répondre aux exigences de nouvelle étape de développement du pays, améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion de l'État et assurer la conformité entre les intérêts de l'État, du peuple et de la société.

En particulier, le projet de loi comprend également des réglementations visant à accroître la décentralisation pour les comités populaires des villes et provinces et des villes du ressort central pendant le processus d'élaboration, de vérification et d'approbation des planifications urbaines générales, a indiqué le ministre.

Dans son rapport de vérification, le président de la Commission économique de l'AN, Vu Hông Thanh, a déclaré que sa commission était d'accord sur la nécessité de promulguer la loi, soulignant que la consolidation des réglementations sur la planification urbaine et rurale en une seule loi était appropriée, dans le but d'assurer l'uniformité dans l'orientation générale du contrôle, de la gestion et du développement urbains et ruraux ainsi que l'harmonie et la cohésion entre les espaces urbains et ruraux, en soutenant le développement global des localités, des régions et de l’ensemble du pays.

Vu Hông Thanh a également souligné que le projet de loi devrait avoir des visions appropriées et stratégiques en matière d'urbanisme en respectant les règles du marché et les principes du développement durable, combiner harmonieusement le processus d'urbanisation et de développement urbain avec l'industrialisation, la modernisation, l'édification de la Nouvelle ruralité, la restructuration de l'économie, la gestion du développement social et la garantie de la défense et de la sécurité nationales.

S'adressant au débat, le président de l'AN, Vuong Dinh Huê, a déclaré que le projet de loi sur la planification urbaine et rurale avait été construit sur la base de la Loi sur la planification urbaine de 2009 et de la Loi sur la construction de 2014. En outre, le projet de loi contribue à concrétiser la Loi sur l'urbanisme et à préciser de nouvelles questions ainsi qu'à éliminer les difficultés liées à la mise en œuvre des lois connexes.

Il a déclaré que le projet de loi devrait revoir et clarifier la planification d'adaptation au changement climatique, les critères et normes de planification urbaine associés à la densité de population et aux infrastructures ainsi que les ajustements de planification pour s'adapter à la réalité.

Le président de l’AN a également demandé d’assurer la cohérence entre le projet de loi et les autres lois connexes.

