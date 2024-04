Ouverture de la 32e session du Comité permanent de l'AN

La 32 e session du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) a débuté le 15 avril à Hanoï, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê.

>> La Loi foncière 2024 protégera les droits légitimes des investisseurs vietnamiens d’outre-mer

>> Le Comité permanent de l’Assemblée nationale se réunira lundi 15 avril

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Vuong Dinh Huê a présenté l'ordre du jour, indiquant que les discussions se concentreront sur l'élaboration du programme de lois et d'ordonnances pour 2025 et les ajustements du programme pour 2024.

Il a précisé que durant quatre jours, les élus donneraient leurs avis sur le programme législatif pour 2025 et sur les ajustements pour le programme 2024. Cinq projets de loi font l’objet de leurs discussions, à savoir : la loi sur le patrimoine culturel (amendée), la loi sur la justice pour les mineurs, la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée (amendée), la loi sur l'urbanisme et l'aménagement rural, ainsi que la loi sur la pharmacie (amendée). Le projet de loi sur la justice pour les mineurs est un nouveau projet de loi.

En ce qui concerne le contrôle parlementaire, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera les résultats du contrôle effectué en 2023 et au début de 2024, ainsi que le programme de surveillance pour 2025.

Figurent également à l'ordre du jour, un autre rapport sur la surveillance par l'AN de la mise en œuvre de la résolution de l'AN sur les politiques budgétaires et monétaires en soutien au programme de relance socio-économique et de développement, ainsi que les Résolutions de l'AN sur plusieurs projets clés jusqu'à la fin de 2023.

Photo : VNA/CVN

Les députés devront également donner leurs premiers avis sur la mise en œuvre des politiques et des lois garantissant l'ordre et la sécurité de la circulation entre 2009 et fin 2023.

Ils examineront plusieurs rapports du gouvernement, y compris une proposition d'ajustement de la politique d'investissement pour le Programme national de développement des régions montagneuses peuplées de minorités ethniques pour la période 2021-2023 et un rapport sur la préfaisabilité de la construction du tronçon Gia Nghia - Chon Thành de l'autoroute Nord-Sud.

Les préparatifs de la prochaine 7e session de l'AN seront également discutés.

VNA/CVN