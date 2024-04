Vo Thi Anh Xuân lance le Mois humanitaire national 2024

L'événement visait à marquer le 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, le 161e du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le 70e de la victoire historique de Diên Biên Phu.

Dans son discours, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân a affirmé qu'au cours des six dernières années, la Croix-Rouge du Vietnam a joué un rôle central dans l'organisation du Mois humanitaire à l'échelle nationale, obtenant de nombreux résultats concrets, contribuant à sensibiliser la société, à susciter, promouvoir l'esprit de solidarité et de fraternité. En conséquence, plus de 3.400 milliards de dôngs ont été mobilisés, aidant plus de 5,5 millions de personnes pauvres et défavorisées à travers le pays.

Elle a espéré que les agences, les organisations, les bienfaiteurs nationaux et étrangers et les personnes de tous horizons continueraient à soutenir et à accompagner la Croix-Rouge du Vietnam, aidant de plus en plus efficacement les personnes pauvres et en situation difficile, contribuant ainsi à la construction d’une communauté solidaire, une société progressiste, civilisée et humaniste.

La présidente de la Croix-Rouge du Vietnam, Bùi Thi Hoa, a déclaré que choisir la province de Diên Biên comme lieu du lancement du Mois humanitaire en 2024 est une occasion d'exprimer sa profonde gratitude aux générations précédentes qui se sont battues héroïquement et sacrifiées pour l'indépendance et la liberté de la Patrie.

Cette année, à l'occasion du Mois humanitaire, la Croix-Rouge du Vietnam s'efforce d'aider 100.000 adresses humanitaires.

À cette occasion, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuân a attribué 300 bourses à des élèves pauvres, excellents dans leurs études et issus de minorités ethniques de la province de Diên Biên.

En particulier, le point culminant du Mois humanitaire 2024 est la campagne "Un million de pas pour la charité" (du 25 février au 21 avril) organisée par la Croix-Rouge du Vietnam et la Fédération de la jeunesse du Vietnam, via l'application vRace.

Durant les 56 jours, la campagne a mobilisé plus de 95.000 participants pour diverses activités, pour un total de 2.360.000 km parcourus, avec le soutien financier de 14,1 milliards de dôngs aux personnes pauvres et en situation difficile dans les trois provinces de Thai Nguyên, Son La et Diên Biên.

