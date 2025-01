Le Club d'affaires Vietnam - République de Corée de Hai Phong voit le jour

L'Association d'amitié Vietnam - République de Corée et l'Association des Sud-Coréens à Hai Phong ont organisé le 20 janvier un échange d'amitié et lancé le Club d'affaires Vietnam - République de Corée de cette ville portuaire septentrionale.

S'exprimant à l’événement, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Lê Anh Quân, également président de l'Association d'amitié Vietnam - République de Corée, a déclaré que la République de Corée se classe actuellement au deuxième rang en termes de nombre de projets (185 projets) et au premier rang en termes de fonds d’investissement (14,1 milliards d'USD) parmi les 40 pays et territoires investissant dans la ville.

La création du Club d'affaires Vietnam - République de Corée et les accords de coopération signés entre le Club et les organisations, associations et entreprises sud-coréennes contribueront à promouvoir la coopération entre les entreprises des deux parties, a indiqué Lê Anh Quân.

De son côté, Chang Ho-Seung, ministre conseiller et consul général, ambassadeur adjoint de République de Corée au Vietnam, a souligné l'importance de Hai Phong où nombre d’entreprises et citoyens sud-coréens viennent investir et vivre.

On peut dire que la ville de Hai Phong est un environnement d’investissement modèle pour les entreprises sud-coréennes, a-t-il souligné.

