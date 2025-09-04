Le cinéma vietnamien à l’honneur au Festival du film ASEAN+3 à Prague

Le Festival du film ASEAN+3 s'est ouvert à Prague le 3 septembre (heure locale), réunissant des productions cinématographiques des pays membres de l'ASEAN (Vietnam, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Thaïlande), ainsi que de la Chine, du Japon et de la République de Corée.

L'édition de cette année invite le public à un véritable voyage à travers des récits variés et des images saisissantes, mettant en lumière la richesse culturelle, les traditions et les peuples d'Asie. Chaque film propose une perspective singulière, conjuguant émotions, histoire et art pour raconter des histoires à la fois familières et inédites.

Photo : VNA/CVN

Le festival a été inauguré par le court-métrage d'animation Love, Dad (2021) de Diana Cam Van Nguyen, réalisatrice tchèque d'origine vietnamienne. L'œuvre explore la relation complexe entre un père et sa fille, ravivée par d'anciennes lettres, et associe prises de vues réelles et animation délicate pour créer un langage cinématographique intime et émouvant.

Dans le cadre du festival, la Semaine du film vietnamien sera lancée le 6 septembre. Elle constituera l'un des événements phares des célébrations marquant le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque.

