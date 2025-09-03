Japon - ASEAN : une coopération renforcée contre les catastrophes naturelles

Le gouvernement japonais a révisé pour la première fois son document stratégique définissant les domaines prioritaires de la coopération dite "de type offre". Dans ce cadre, le Japon met à profit ses atouts et propose des mesures de soutien aux pays en développement, notamment ceux de l'ASEAN, la prévention des catastrophes étant désormais intégrée.

Comme le rapporte le Yomiuri Shimbun, face à la fréquence croissante des catastrophes naturelles dans le monde, le Japon souhaite promouvoir activement les mesures préventives, un domaine dans lequel il possède une solide expérience. Le 1er septembre marque la Journée de la prévention des catastrophes, et le gouvernement japonais promeut des initiatives tant au niveau national qu'international.

À l'avenir, il prévoit d'accélérer le dialogue avec le secteur privé afin d'élaborer des propositions en matière de prévention des catastrophes, en accordant une attention particulière aux pays de l'ASEAN, exposés aux inondations et aux tempêtes.

Le Japon a l'intention de finaliser des éléments concrets de coopération d'ici 2027 environ, date à laquelle le pays devrait accueillir pour la première fois la Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur la réduction des risques de catastrophe, dirigée par le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe.

VNA/CVN