Une exposition célèbre 80 ans de liens entre le Président Hô Chi Minh et l’Assemblée nationale

Dans le cadre des activités célébrant le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le 96 e anniversaire de la fondation du Parti et le 80 e anniversaire de l’Assemblée nationale, une exposition thématique intitulée "Le Président Hô Chi Minh et l’Assemblée nationale du Vietnam - 80 ans d’un parcours glorieux" a ouvert ses portes le 14 janvier à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

L’événement présente au public une collection de 120 photographies et documents d’archives consacrés au Président Hô Chi Minh et à l’Assemblée nationale du Vietnam, dont de nombreux objets originaux et précieux exposés pour la première fois aux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Le parcours historique met en lumière le rôle déterminant du Président Hô Chi Minh en tant que fondateur de l’État de droit socialiste du Vietnam, un État du peuple, par le peuple et pour le peuple. Sous sa direction, les premières élections législatives du 6 janvier 1946 ont marqué un tournant historique, donnant naissance à une Assemblée nationale, composée de 333 députés, symbole de la grande union nationale.

L'exposition est divisée en trois sections. La première présente des images et des documents retraçant le retour du Président Hô Chi Minh au pays en 1941 et son rôle déterminant dans la révolution vietnamienne vers l'indépendance nationale. La deuxième section met en lumière son rôle dans la construction de la grande union nationale et l'élaboration de décisions politiques clés, aidant ainsi l'Assemblée nationale et le pays à surmonter des défis historiques majeurs. La troisième section retrace les quinze législatures étroitement liées aux guerres de résistance, à la construction nationale, au renouveau et à l'intégration internationale, soulignant le rôle de l'Assemblée nationale dans l'institutionnalisation des principes du Parti, la réponse aux aspirations du peuple et sa contribution au développement national durable.

Parmi les pièces maîtresses figurent le décret n° 76/SL, signé par le Président Hô Chi Minh en décembre 1946 pour fixer la date des élections législatives, ainsi que des articles de presse de l’époque soulignant la portée historique du suffrage universel, ou encore la carte d’électeur originale du Président, utilisée lors du scrutin de 1968.

Selon Le Thi Phuong, directrice du Site commémoratif du président Hô Chi Minh au Palais présidentiel, cette exposition vise à honorer le rôle fondamental du grand leader Hô Chi Minh, fondateur du Parti communiste du Vietnam et de l’État de droit socialiste du Vietnam.

À cette occasion, une seconde exposition intitulée "Beaux moments au sein du Site commémoratif du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel" présente 50 photographies artistiques réalisées par le photographe Nguyên Dang Thai, illustrant les espaces de vie et de travail du Président Hô Chi Minh entre1954 et 1969.

VNA/CVN