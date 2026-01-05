Une exposition marque les 80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Bureau de l’Assemblée nationale et le ministère de l’Intérieur, organisera, dans la matinée du 6 janvier 2026, l’exposition intitulée "80 ans de l’Assemblée nationale du Vietnam aux côtés de la nation", dans le cadre des célébrations du 80 e anniversaire des premières élections législatives (6 janvier 1946 - 6 janvier 2026).

Photo : VNA/CVN

Le 6 janvier 1946, répondant à l’appel du Président Hô Chi Minh, l’ensemble du peuple vietnamien, sans distinction de sexe, d’ethnie, de religion ou de statut social, à partir de l’âge de 18 ans, a participé massivement au premier scrutin général, marquant un tournant historique pour la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

Depuis huit décennies, l’Assemblée nationale n’a cessé de se renforcer et de se renouveler, affirmant son rôle d’organe suprême du pouvoir d’État et de représentant du peuple à travers ses fonctions législatives et de supervision.

À travers des archives et des objets précieux, l’exposition retracera ce parcours historique, du Congrès national du peuple de Tân Trào - précurseur de l’Assemblée nationale du Vietnam - à l’actuelle législature. Elle mettra en lumière une institution de plus en plus professionnelle, démocratique et transparente, agissant comme un pont solide entre le Parti, l’État et le peuple.

Photo : VNA/CVN

Cette exposition vise à cultiver le patriotisme et à sensibiliser les citoyens, notamment les jeunes générations, aux missions de l’Assemblée nationale pour répondre aux exigences du pays dans la nouvelle ère.

