La structure du tombeau de l’impératrice douairière Tu Du doit être démontée

Le Comité populaire de la ville de Huê (Centre) a ordonné le démantèlement, peu après le 3 mars, d’une structure en bois de style traditionnel érigée au tombeau de l’impératrice douairière Tu Du, faisant partie du complexe du tombeau de l’empereur Thiêu Tri (1841-1847), au sein de l’ensemble de monuments de Huê, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Photo : Nguyên Ly/VNA/CVN

Selon la dépêche officielle N°467 récemment publiée par le Comité populaire de la ville de Huê, le président dudit comité a demandé au Centre de conservation des monuments de Huê de revoir attentivement ses activités de construction dans l’enceinte du tombeau de Thiêu Tri.

Concernant la maison en bois, également connue sous le nom de "Maison Hoàng ôc", construite sur un socle en pierre devant le tombeau de l’impératrice douairière Tu Du, la ville a accepté d’en assurer l’entretien temporaire pendant la période du Nouvel An lunaire afin d’accueillir les habitants et les visiteurs venus rendre hommage, conformément à la proposition du Service municipal de la culture et des sports et du Centre de conservation des monuments de Huê.

Toutefois, le Centre de conservation des monuments de Huê est tenu de démanteler la structure, de remettre le site dans son état d’origine et de garantir l’intégrité du monument immédiatement après le 15e jour du premier mois lunaire de l’Année du Cheval, soit le 3 mars.

Concernant la porte d’entrée du tombeau de l’empereur Thiêu Tri, le Centre de conservation des monuments de Huê a reçu pour instruction d’établir d’urgence un rapport technico-économique conformément à la loi de 2024 sur le patrimoine culturel et à ses textes d’application. Ce rapport devra être soumis au Service de la culture et des sports pour examen avant d’être transmis au Comité populaire municipal et au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour décision.

Lors de la mise en œuvre de toute activité dans la zone 1 du site archéologique et les zones adjacentes, le centre est tenu de collaborer étroitement avec le Service de la culture et des sports et les organismes compétents afin de garantir le respect intégral des procédures légales prévues par la loi sur le patrimoine culturel et les réglementations connexes.

Auparavant, le 6 janvier, après une inspection du site et un examen juridique, le Service de la culture et des sports avait constaté la présence de deux nouvelles constructions non incluses dans le dossier de planification approuvé. Ces constructions comprennent une maison en bois fixe d’environ 35 mètres carrés et une porte à trois entrées nouvellement construite à l’entrée du tombeau, adjacente à la zone de protection centrale du site.

Ces deux constructions ont soulevé des inquiétudes quant au respect des réglementations en matière de préservation du patrimoine, ce qui a incité la ville à prendre des mesures correctives.

