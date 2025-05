Hô Chi Minh demeure un exemple brillant pour des générations de Sri-Lankais

L’ambassade du Vietnam au Sri Lanka, en collaboration avec l’Association de solidarité Sri Lanka-Vietnam (SVSA) et la Bibliothèque publique de Colombo, a organisé lundi 19 mai à Colombo une cérémonie pour célébrer le 135 e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2025).

La célébration a débuté par une offrande de fleurs devant la statue du Président Hô Chi Minh, l’un des rares monuments dédiés à un dirigeant étranger dans le centre de Colombo. Les participants, dont de nombreux hauts responsables sri-lankais, ont rendu hommage et exprimé leur profond respect au grand dirigeant vietnamien.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tâm, a réaffirmé la grandeur du Président Hô Chi Minh, un révolutionnaire extraordinaire qui a consacré sa vie à la libération nationale du Vietnam et à la lutte pour la paix, la justice, l’indépendance et le progrès social dans le monde.

La diplomate a rappelé qu’en 1987, l’UNESCO avait honoré le Président Hô Chi Minh en tant que héros vietnamien de la libération nationale et grand homme de culture.

Elle a exprimé sa profonde gratitude pour l’affection sincère et durable que le peuple sri-lankais a témoignée au Président Hô Chi Minh et au Vietnam au fil des décennies, notamment par l’érection de sa statue en 2013, l’émission d’une collection de timbres commémoratifs en 2014, et la traduction et les multiples réimpressions du recueil de poèmes "Carnet de prison" du Président Hô Chi Minh en sri-lankais.

Elle a noté que le Président Hô Chi Minh s’est rendu au Sri Lanka à trois reprises - en 1911, 1928 et 1946 - au cours de son voyage pour chercher une voie pour le salut national, sa dernière visite ayant été effectuée en tant que président de la République démocratique du Vietnam.

Longue tradition d’amitié

Lors de leur allocution, Hiniduma Sunil Senevi, ministre sri-lankais des Affaires religieuses et culturelles, et Sudasinghe Sugathapala, secrétaire général de la SVSA, ont affirmé que le Président Hô Chi Minh était un symbole d’indépendance, de liberté et d’humanité.

Ils l’ont décrit comme une source d’inspiration pour les mouvements révolutionnaires passés du Sri Lanka et un modèle d’éthique révolutionnaire, de simplicité et d’altruisme pour la jeune génération sri-lankaise d’aujourd’hui. Les dirigeants sri-lankais ont exprimé l’espoir que les deux pays continueront de renforcer leur amitié traditionnelle et d’élargir leur coopération dans divers domaines.

À cette occasion, les délégués ont visité une exposition de photos présentant la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh, la terre et les hommes vietnamiens, ainsi que des dessins de l’Oncle Hô réalisés par des enfants sri-lankais. Un court documentaire réalisé par l’ambassade, commenté en anglais, a également été projeté, offrant aux participants un aperçu touchant et complet de son parcours révolutionnaire.

Dans le cadre de cet événement, l’ambassade a remis des prix aux élèves lauréats des concours d’écriture et de dessin sur le Président Hô Chi Minh, ainsi qu’un quiz sur le 55e anniversaire des relations entre le Vietnam et le Sri Lanka. L’objectif était de susciter l’intérêt pour le Vietnam, en particulier auprès de la jeunesse sri-lankaise.

L’ambassadrice Trinh Thi Tâm a également offert des livres et des publications culturelles du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, à la Bibliothèque publique de Colombo, afin de soutenir le développement d’un "Espace Vietnam - Hô Chi Minh" au sein de la bibliothèque, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du territoire, du peuple et de la culture vietnamiens par les Sri-Lankais.

Cette célébration a non seulement été l’occasion d’honorer et de commémorer une grande figure de la nation vietnamienne, mais aussi un témoignage vivant de la longue tradition d’amitié entre le Vietnam et le Sri Lanka.

