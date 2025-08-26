Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat stratégique global

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, Bùi Thanh Son a reçu le 26 août, à Hanoï, Albert Chua, secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères de Singapour, en visite au Vietnam pour coprésider la 17ᵉ consultation politique Vietnam - Singapour.

Appréciant l'efficacité de ce mécanisme, Bùi Thanh Son a proposé de poursuivre son rôle central dans la revue et l'orientation de la coopération entre les deux ministères, ainsi que dans l'échange sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Il a plaidé pour une intensification des échanges de délégations à tous les niveaux et une coordination étroite en vue de finaliser rapidement le Programme d'action de mise en œuvre du Partenariat stratégique global afin de le rendre public dès 2025.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a encouragé Singapour à continuer d'élargir et de moderniser le réseau des zones industrielles Vietnam -Singapour de deuxième génération (VSIP 2.0), en privilégiant les transferts de technologies, l'innovation et la faible émission de carbone, et à étendre ce modèle à la sous-région du Mékong. Il a également suggéré de renforcer la coopération dans l'exportation d'énergie éolienne, l'échange de crédits carbone, le développement portuaire et la lutte contre la criminalité transnationale.

Pour sa part, Albert Chua a affirmé que le Vietnam reste un partenaire important de Singapour dans la région. Il a indiqué que le soutien à la formation des ressources humaines pour le Vietnam et les autres États membres de l'ASEAN, y compris le Timor-Leste, se poursuivrait. Il a souscrit aux propositions vietnamiennes sur la sécurité alimentaire, la cybersécurité et l'élargissement des connexions, notamment aériennes, tout en encourageant une intensification des échanges entre les peuples.

Le même jour, le vice-ministre vietnamien des AE, Nguyên Manh Cuong, et le secrétaire permanent du ministère singapourien des Affaires étrangères, Albert Chua ont coprésidé la 17ᵉ consultation politique Vietnam - Singapour. Les deux parties ont passé en revue les acquis depuis l'élévation des relations au Partenariat stratégique global, en particulier dans le domaine économique.

Au premier semestre 2025, le commerce bilatéral a atteint 5,9 milliards de dollars, en hausse de 17,51% sur un an. Avec 86,5 milliards de dollars d'investissements cumulés dans 4.160 projets, Singapour est devenu le premier investisseur de l'ASEAN au Vietnam et le deuxième au niveau mondial. Un rôle majeur revient aux 20 zones industrielles VSIP, implantées dans 13 provinces et villes vietnamiennes.

Photo : ministère vietnamien des Affaires étrangères

La coopération dans d'autres domaines importants tels que la défense, la sécurité, l'éducation, la culture et les échanges populaires est développée, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle entre les deux peuples. Les deux pays se sont engagés à développer de nouveaux axes de coopération complémentaires, tels que la science, l'innovation, les crédits carbone et les énergies propres, etc.

Les discussions ont également porté sur les enjeux régionaux. Les deux parties ont réaffirmé l'importance du multilatéralisme, du respect du droit international, en particulier la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de la coopération pour faire de la Mer Orientale une zone de paix, de coopération et de développement. Elles ont convenu de poursuivre les efforts pour appliquer pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et promouvoir un Code de conduite (COC) substantiel et effectif, et continuer à soutenir mutuellement la candidature de chacun au sein des mécanismes multilatéraux, en particulier aux Nations unies.

Les deux parties ont convenu l'organisation de la 18ᵉ consultation politique bilatérale à Singapour en 2026.

À cette occasion, le vice-ministre vietnamien des AE, Dang Hoàng Giang, chef de la SOM ASEAN du Vietnam, a reçu Albert Chua, chef de la SOM ASEAN de Singapour.

Les deux parties se sont engagées à continuer de collaborer afin de renforcer l'efficacité des mécanismes de l'ASEAN, de bâtir une ASEAN développée et résiliente, de maintenir son rôle central dans la région et de contribuer plus efficacement à la résolution des enjeux régionaux et mondiaux, notamment à l'approche de la présidence de l'ASEAN par Singapour en 2027, de l'accueil du Vietnam pour l'APEC 2027, puis de sa présidence de l'ASEAN en 2029.

