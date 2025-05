Le chef du Parti demande d'édifier un contingent de cadres capable d'assumer des responsabilités historiques

Au cœur des discussions, le secrétaire général a lancé un appel vibrant pour la constitution d'un contingent de cadres capables d'assumer des responsabilités historiques.

Tô Lâm a fortement insisté sur la nécessité pour la Commission de faire preuve d'innovation dans sa réflexion et de perfectionner les mécanismes politiques. L'objectif est clair : identifier, attirer et valoriser les talents, en particulier dans les secteurs stratégiques et clés du pays. Il a également souligné l'importance cruciale d'encourager et de protéger les cadres dynamiques et créatifs. Ces individus, qui osent penser, agir et assumer leurs responsabilités dans l'intérêt général, ont été qualifiés de "moteur" essentiel pour le développement rapide et durable du Vietnam, ainsi que pour son intégration internationale proactive.

Il a demandé à la Commission de formuler des recommandations efficaces pour la mise en œuvre du nouveau modèle d’organisation du système politique, afin d’en garantir le bon fonctionnement et de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle conjoncture.

Le leader du Parti a également chargé la Commission de se préparer à l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti. Il a insisté sur la nécessité d’assurer la qualité du projet de Rapport récapitulatif sur l'édification du Parti et la mise en œuvre des statuts du Parti depuis le XIIIe Congrès national du Parti, en vue de sa présentation lors du XIVe Congrès.

Par ailleurs, il a exhorté le secteur de l’organisation ainsi que la Commission à prendre pleinement conscience de leurs rôles et responsabilités, et à faire preuve de la plus grande détermination politique pour accomplir leurs missions avec rigueur et efficacité.

À cette occasion, Tô Lâm a salué les réalisations de la Commission, soulignant sa réactivité face à de nombreuses questions particulièrement importantes et inédites, notamment les premiers résultats d’une réforme historique visant à rationaliser l’appareil politique.

Depuis le début du mandat, la Commission a conseillé l’achèvement de 119 projets et missions, en garantissant le respect des délais, la qualité des résultats et leur conformité aux exigences. Elle a également coordonné la publication de 185 documents pour orienter de manière globale et cohérente l’ensemble des aspects liés à la construction et à l’organisation du Parti.

La Commission a fourni des conseils pertinents sur les modèles organisationnels, les fonctions, les missions et les plans de mise en œuvre. À ce jour, le nouveau modèle organisationnel du système politique est pratiquement finalisé.

Il est prévu que plus de 18.400 postes au niveau provincial et près de 110.800 au niveau communal soient supprimés. Pour la période 2026-2030, cette réforme devrait permettre une économie estimée à environ 190.500 milliards de dôngs sur les dépenses budgétaires de l’État.

