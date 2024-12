Le chef du gouvernement demande d’enquêter sur l’incendie meurtrier à Hô Chi Minh-Ville

La dépêche, signée vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh, a noté que vers 5h50 du matin le 27 décembre, un incendie s’est déclaré dans la pension de famille du quartier Tang Nhon Phu, dans la ville de Thu Duc, causant de graves conséquences, dont deux décès.

Au nom du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Il a demandé au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville d’ordonner aux autorités compétentes de fournir rapidement un soutien matériel et spirituel aux familles des victimes et de prendre des mesures pour stabiliser la vie des personnes touchées par l’incendie.

La ville et le ministère de la Sécurité publique (MPS) ont invitées à ordonner aux forces compétentes de régler les conséquences de l’incendie, d’enquêter de toute urgence et de clarifier les responsabilités des organisations et des individus impliqués, et de traiter strictement toute violation.

Les ministères, les agences et les localités doivent assurer la mise en œuvre complète, sérieuse, efficace et substantielle des directives du Secrétariat du Comité central du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Premier ministre concernant la prévention et la lutte contre les incendies, en particulier à l’occasion des célébrations du Nouvel An et du Nouvel An lunaire.

