Télégramme urgent du Premier ministre sur l'incendie d'un café à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Au nom du gouvernement, le Premier ministre a exprimé ses condoléances profondes aux familles des victimes. Il a demandé au ministère de la Sécurité publique de diriger les enquêtes pour identifier et sanctionner sévèrement les contrevenants conformément à la loi.

Les unités de police et les localités doivent intensifier la répression de toutes les formes de criminalité et éradiquer les fléaux sociaux. Elles doivent également renforcer la sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les criminalités, notamment celles liées à des conflits ou perturbant l'ordre public à l'approche du Nouvel An lunaire.

Le ministère de la Santé a ordonné aux établissements médicaux de créer les meilleures conditions pour soigner les personnes blessées dans l'incendie. Les autorités locales de Hanoï sont chargées de fournir un soutien matériel et spirituel aux familles des victimes et de s'assurer des meilleurs soins pour les blessés. En outre, le ministère de la Santé doit garantir des traitements optimaux pour les personnes blessées.

Le Premier ministre a également demandé de renforcer la sensibilisation et de superviser le respect des réglementations sur la sécurité incendie dans les bâtiments, établissements et lieux publics bondés à l'approche du Têt.

Ouvrir une enquête judiciaire

Jeudi matin 19 décembre, le vice-Premier ministre Lê Thanh Long s'est rendu sur le site de l'incendie pour superviser les opérations de gestion des conséquences et a rendu visite aux victimes de l'incendie à l'hôpital E.

Le même jour, la Police de la ville de Hanoï a annoncé sa décision d'ouvrir une enquête judiciaire contre un homme de 51 ans pour enquêter sur son acte d'incendie dans un café, qui a fait 11 morts dans l'arrondissement de Bac Tu Liêm. C.V.H., résidant dans la commune de Dai Mach, district de Dong Anh, a été accusé de meurtre. Le suspect avait déjà été condamné à deux reprises pour vol et vol qualifié.

Au commissariat de police, C.V.H. a d'abord avoué qu'après avoir bu de la bière au café, il s'était disputé avec le personnel. Il avait ensuite acheté de l'essence, l'avait versée au rez-de-chaussée du café où plusieurs motos étaient garées et y avait mis le feu. Après avoir vu les flammes se propager, il a fui les lieux. L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances et les motifs du drame.

VNA/CVN