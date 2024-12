Campagne sportive pour soutenir les personnes en difficulté

La campagne "Un million de pas de bonté - Poursuivre les pages d'or de l'histoire", lancée par le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne le 23 novembre dernier, a permis de récolter à ce jour plus de 1,2 milliard de dôngs.

La campagne se poursuit jusqu’au 28 avril 2025, dans le but d'attirer 200.000 personnes à participer à la marche/jogging, atteignant 5 millions de kilomètres et collectant 5 milliards de dôngs.

La campagne comprend trois phases. La première, du 23 novembre 2024 au 2 février 2025, vise à mobiliser 2 milliards de dôngs pour soutenir les pauvres et les sinistrés des catastrophes naturelles à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire). La deuxième, du 3 février au 9 mars 2025, vise à mobiliser 1,5 milliard de dôngs pour les activités de soins de santé communautaires. La dernière permettra de lancer des activités de soutien nutritionnel pour 5.000 enfants pauvres et handicapés en cherchant à recueillir 1,5 milliard de dôngs.

Les personnes ayant l’intention de participer à la campagne peuvent s'inscrire via le site web vRace ou l'application vRace, enregistrer leur parcours sportif et le partager avec la communauté.

