Dak Nông reçoit pour la deuxième fois le titre de géoparc mondial UNESCO

Photo : TN/CVN

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire provincial, Hô Van Muoi, a déclaré que le géoparc mondial UNESCO de Dak Nông jouait un rôle important dans la stratégie de développement socio-économique de cette localité. Il a souligné que les autorités locales avaient fait du développement touristique une priorité, en misant sur la valorisation des atouts naturels exceptionnels, du riche patrimoine culturel et des écosystèmes du parc.

Cette stratégie a été identifiée comme l'un des trois piliers fondamentaux de l'économie provincial, a-t-il affirmé.

Dans une vidéo envoyée à l'événement, Guy Martini, secrétaire général du Réseau mondial des géoparcs et président du Conseil mondial des géoparcs mondiaux UNESCO, a félicité Dak Nông pour ses efforts remarquables. Il a souligné l'engagement de l'UNESCO à accompagner la province dans la valorisation de son patrimoine géologique exceptionnel, en transformant ce trésor naturel en un levier essentiel pour un développement durable.

Séminaire sur le géoparc de Dak Nông

Auparavant, dans l'après-midi du même jour, un séminaire sur le géoparc de Dak Nông et les objectifs de développement durable avait eu lieu, réunissant plus de 150 délégués, dont des représentants du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, du ministère des Affaires étrangères et de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO.

Photo : VNA/CVN

Le géoparc de Dak Nông, dans la province de Dak Nông, dans les hauts plateaux du Centre, a été validé comme membre du Réseau mondial des géoparcs UNESCO pour quatre années supplémentaires, de 2024 à 2027. Ce parc a été reconnu par l'UNESCO comme géoparc mondial en juillet 2020, devenant ainsi le troisième à obtenir ce titre au Vietnam, après le géoparc du plateau karstique de Dông Van à Hà Giang et le géoparc de Non Nuoc Cao Bang à Cao Bang.

Selon la présentation sur le site de l’UNESCO, le géoparc de Dak Nông couvre 4.760 km². Son histoire commence il y a 140 millions d'années, lorsqu'un océan recouvrait cette zone. Calcaire, ammonites et fossiles divers sont les témoins silencieux de ce passé marin.

Dak Nông est également connue pour les premières découvertes au monde d'un lithophone, créé il y a 3.000 ans par des hommes préhistoriques à partir de basalte. L’un des plus anciens instruments de musique de l’humanité. Venez visiter le géoparc de Dak Nông - Les Terres des Sons pour découvrir la "Rhapsodie du Feu et de l’Eau", profiter du "Concerto du Vent des Changements" et écouter les "Sons de la Terre"..

VNA/CVN