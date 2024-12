Le Vietnam s'oriente vers l'énergie des déchets face à la saturation des décharges

>> Mieux gérer les déchets électroniques

>> Développer le tourisme maritime tout en réduisant les déchets plastiques

>> La gestion des déchets d’emballages de pesticides en débat chez les experts

>> Des volontaires étrangers s'associent aux habitants de Hanoï pour assainir l'environnement

Photo : VNA/CVN

Les experts soulignent toutefois l'importance du tri des déchets à la source et d'un contrôle rigoureux des émissions, qui sont nécessaires pour rendre cette transition réalisable et durable.

Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le Vietnam génère environ 67.110 tonnes de déchets solides municipaux par jour, dont 65% sont éliminés dans des décharges.

De nombreuses décharges sont débordées, ce qui pousse les autorités locales à passer à la technologie de valorisation énergétique des déchets. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la faisabilité pratique et aux implications environnementales.

Le directeur de l'Institut vietnamien pour l'environnement urbain et industriel, Nguyên Huu Dung, note que la majeure partie de la gestion des déchets au Vietnam repose sur le déversement des ordures dans des décharges.

Des défis importants

Le pays compte plus de 1.000 sites de plus de 1.000 ha, mais seulement 30% répondent aux normes sanitaires. Les autres ne sont pas hygiéniques, ce qui entraîne d'importants problèmes environnementaux. Les zones urbaines sont confrontées à des défis encore plus grands, car les terrains disponibles pour de nouvelles décharges sont rares et les décharges existantes sont presque pleines.

Si la technologie de valorisation énergétique des déchets offre des avantages potentiels, elle présente également des défis importants. Les incinérateurs à petite échelle, qui traitent entre cinq et dix tonnes de déchets par jour, sont largement utilisés dans les zones rurales, mais la pollution de l'air est un problème.

Des centrales de valorisation énergétique des déchets de plus grande taille, qui récupèrent la chaleur pour produire de l'électricité, sont encore en cours de développement. Le Vietnam compte environ 15 projets de valorisation énergétique des déchets de chaleur en électricité, mais seulement cinq ont été achevés en raison de lacunes politiques.

La transition du déversement des déchets dans les décharges à la valorisation énergétique des déchets implique des coûts plus élevés. Les décharges coûtent environ 20 USD par tonne, tandis que les coûts de valorisation énergétique des déchets peuvent atteindre 50 USD par tonne en raison des exigences avancées en matière de machines et de technologie. Les provinces les plus pauvres peuvent avoir du mal à se permettre ce changement.

Photo : VNA/CVN

De plus, l’intégration des installations de valorisation énergétique des déchets au réseau électrique national reste un défi logistique. Même l’installation de valorisation énergétique des déchets de Hanoi a rencontré des difficultés importantes.

Les experts soulignent également la nécessité de contrôler rigoureusement les émissions. Les installations de valorisation énergétique des déchets peuvent libérer des polluants nocifs tels que les dioxines, les furanes, les oxydes d’azote et les composés organiques volatils, ce qui présente de graves risques pour la santé et l’environnement.

Hoàng Duong Tùng, président du Vietnam Clean Air Network, souligne que les installations de valorisation énergétique des déchets doivent respecter des normes d’émission strictes pour éviter le rejet de gaz toxiques.

Valorisation énergétique

L’adoption rapide de la valorisation énergétique des déchets par le Vietnam est comparable à celle de la Chine, qui a fermé 8.500 installations de valorisation énergétique des déchets après seulement quatre ans d’exploitation en raison d’inefficacités et de préoccupations environnementales. Cet exemple souligne l’importance d’une planification minutieuse et de cadres réglementaires solides.

Les experts conviennent qu’une séparation efficace des déchets à la source est essentielle pour optimiser les opérations de valorisation énergétique des déchets. Dung plaide en faveur d’initiatives nationales visant à trier les déchets solides avant qu’ils n’atteignent les installations de traitement.

Il suggère également de mettre en place des frais de traitement des déchets différenciés en fonction des niveaux de revenus afin de promouvoir l’équité et d’encourager de meilleures pratiques de gestion des déchets.

L’investissement dans les infrastructures de collecte et de traitement des déchets est également essentiel. Les gouvernements locaux doivent s’assurer que des systèmes appropriés sont en place pour le transport et le tri des déchets afin de maximiser l’efficacité des usines de valorisation énergétique des déchets.

La loi vietnamienne de 2020 sur la protection de l’environnement met l’accent sur l’économie circulaire, qui vise à réduire les déchets, à prolonger le cycle de vie des produits et à promouvoir des pratiques durables.

La loi comprend des mesures telles que le tri obligatoire des déchets à la source et des systèmes de paiement à la consommation, en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Cette approche vise à minimiser la dépendance aux décharges et à améliorer l’efficacité des ressources.

Hoàng Duong Tùng suggère que des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour gérer les émissions des usines de valorisation énergétique des déchets. Il s’agit notamment de spécifier les types de déchets autorisés, les conditions opérationnelles et les exigences de transparence en matière de rapports. Il appelle également à la mise à jour des directives pour surveiller les polluants tels que les dioxines et les furanes.

Nguyên Dinh Tho, directeur de l’Institut de stratégie et de politique des ressources naturelles et de l’environnement, souligne l’importance du financement vert et des technologies avancées dans toute solution au problème des déchets.

"En investissant dans des pratiques durables, nous pouvons réduire les coûts de gestion des déchets, améliorer l’efficacité et protéger l’environnement", a-t-il déclaré.

VNA/CVN