Onze morts dans l'incendie d'un café à Hanoï

Photo : CTV/CVN

Cette décision vise à enquêter sur son acte d'incendie volontaire ayant causé 11 morts dans un café situé au 258, rue Pham Van Dông, arrondissement de Bac Tu Liêm à Hanoï, dans la nuit du 18 décembre.

L'affaire s'est produite à 23h03 le 18 décembre. Après réception du signalement, les pompiers ont été rapidement dépêchés sur place. À 23h40 le même jour, l'incendie a été maîtrisée mais a fait 11 morts et deux blessés.

C.V.H. qui a eu deux condamnations antérieures pour "vol qualifié" et "vol de biens", a admis avoir mis le feu au café après une dispute avec le personnel du café, en versant de l'essence au rez-de-chaussée avant de fuir.

Le directeur de la Police de Hanoï et les autorités locales se sont rendus sur les lieux pour diriger les opérations de secours et mener une enquête. Parallèlement, des mesures sont prises pour identifier les victimes et soutenir leurs familles.

L'enquête se poursuit pour éclaircir les circonstances et les motifs du drame.

VNA/CVN