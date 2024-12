Remise des Prix de qualité du Vietnam et d’Asie-Pacifique

Le ministère des Sciences et des Technologies, en coordination avec la Commission des normes, de la métrologie et de la qualité du Vietnam, a organisé dans la soirée du 18 décembre à Hanoï une cérémonie pour remettre les Prix nationaux de qualité et les Prix d'Asie-Pacifique de qualité pour 2021-2023.