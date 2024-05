Le cabinet thaïlandais approuve la candidature aux BRICS

Il est nécessaire que la Thaïlande rejoigne les BRICS dans un contexte de déclin du rôle du dollar américain et de l'euro dans l'économie mondiale, a déclaré le politologue thaïlandais Rom Phiramontri. Selon l'expert, l'utilisation du dollar américain et de l'euro diminuera à l'avenir, c'est pourquoi l'adhésion au groupe BRICS est une étape nécessaire. Il a ajouté que les préparatifs en ce sens se traduisent par l'augmentation des réserves d'or de la Banque de Thaïlande et la diminution de la dépendance au dollar dans les échanges commerciaux avec la Chine et les États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

VNA/CVN