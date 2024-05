Six pays de l'OTAN vont créer un "mur de drones" pour protéger leurs frontières

Les États baltes, à savoir la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ainsi que la Pologne, la Finlande et la Norvège, se joindront à cette initiative, selon European Pravda. "Il s'agit d'une initiative totalement nouvelle : un 'mur de drones' s'étendant de la Norvège à la Pologne, dont l'objectif est d'utiliser les drones et d'autres technologies pour protéger nos frontières", a déclaré la ministre lituanienne de l'Intérieur, Agne Bilotaite. Dans le cadre de cette initiative, les pays participants utiliseront des drones pour surveiller leurs zones frontalières. Ils déploieront également des systèmes anti-drones pour protéger leurs frontières contre les drones, qui pourraient être utilisés par des "pays hostiles" pour la contrebande et les provocations.

Xinhua/VNA/CVN