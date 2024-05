Plus de 560.000 personnes affectées par les inondations en Éthiopie (OCHA)

De fortes pluies et des inondations ont affecté plus de 560.000 personnes à travers l'Éthiopie, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Dans sa dernière mise à jour de la situation publiée mercredi 22 mai, l'OCHA a fait savoir qu'environ 57.000 personnes ont été déplacées en raison des inondations causées par les fortes pluies dans différentes parties du pays d'Afrique de l'Est. Les inondations ont considérablement endommagé les maisons, les infrastructures publiques et les surfaces agricoles, limitant ainsi l'accès des populations touchées aux services, en particulier dans les zones déjà affectées par la sécheresse prolongée, l'épidémie de choléra et le mauvais état des infrastructures routières. La région Somali, où les rivières ont débordé, est la zone la plus touchée, avec au moins 51.000 personnes déplacées, selon l'OCHA.

APS/VNA/CVN